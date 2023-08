Mašek (ANO): To je ta slibovaná změna

reklama

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) je připravena rezignovat na svou funkci. Prohlásila to poté, co nedokázala vysvětlit fotku, na níž je zachycena s bílým práškem připomínajícím kokain. Snímek začal o víkendu kolovat na sociálních sítích. Vaňková ho zprvu označila za fotomontáž. V pondělí večer však v rozhovoru pro televizi Nova přizna-la, že fotka může být pravá.

Tak si to shrneme:

Ministr spravedlnosti je z Brna a čelí podezření, že nahlíží do spisů v nichž figuruje ?? Premiér a chronický “bajkař” Fiala je z Brna – ten už chudák ani netuší co už je pravda a co lež

Anketa Věříte, že existují mimozemšťané? Věřím 68% Nevěřím 18% Nevím / Je mi to jedno 14% hlasovalo: 5166 lidí

Primátorka z Brna a její kamarádi z ODS pořádají drogové párty a pěkně se sjíždějí.

Kluci ze STAN a Top09 se zase pěkně drogově sjížděli v Praze a úplnou náhodou tunelují pražské firmy.

Předseda KDU byl menší zemědělec a svou firmu převedl na manželku. Úplnou náhodou pak zařídil větší peníze pro menší zemědělce. Gratulujeme , paní Jurečková, k tak šikovnému manželovi.

Jeho kolegu lidovce Hladíka, opět úplnou náhodou také z Brna, a u kterého zasahovala policie mj. kvůli podivnému hospodaření s byty v Brně, honem dosadili na post ministra životního prostředí.

Piráti ač jen 4 v poslanecké sněmovně, tak všude mají ve státní správě své nově dosazené kamarády doplněné rovnou rodinnými příslušníky.

No a zezadu to všechno drží ministr vnitra Rakušan s koksovými kluky z Dozimetru.

Takže je to cajk! To je ta slibovaná změna, co přišla s novou garniturou.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mašek (ANO): Na důchodce si vláda troufá, s církvemi se bojí i jednat Mašek (ANO): Polčák se potkával s klíčovými aktéry případu Dozimetr Mašek (ANO): Ministr vnitra v roli neználka Mašek (ANO): Tak už se perou. Nebo je vše jinak?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.