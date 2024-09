Mašek (ANO): To už snad ani není k smíchu

Situace začíná být vážná a každý se snaží získat voliče, jak jen může. Jedni je nechávají opít nezdaněným vínem, další je nechávají zhulit, a to by v tom byl čert, aby jim to tam někdo nehodil… To je poslední hřebíček do pirátské rakve!

Představte si, že od Pirátů lidé chtěli v podstatě jen dvě věci: super e-government a legální marihuanu. Měli jsme tu mít malé Estonsko, kde by všechno fungovalo online a bez front na úřadech

A teď? Hulení zlegalizuje Blažek z ODS! Ano, ten samý Blažek, který ještě nedávno bojoval proti drogám. Jak ironické! A Estonsko tu fakt nemáme, vrátíme se k papíru jak za starých časů.

Piráti se tedy mohou rozloučit se svými sny a voliči. Místo digitální revoluce tu budeme mít revoluci v konzumaci. A to si ještě pamatuju, jak slibovali digitální ráj. Možná bychom měli začít sázet na to, co se stane příště. No, jedno je jisté: Nudné to rozhodně nebude!

