Mašek (ANO): Účelovost z toho opravdu čiší

Vážená paní předsedající, vážení ministři, kolegyně, kolegové,

také navazuji na podnětný příspěvek svého kolegy Vondráčka. K několika bodům. Účelovost. Účelovost z toho opravdu čiší. Poklesly pětikoalici preference, možná je někde 400, 500 tisíc voličů - připomínám, volilo 13 tisíc. Takže uvidíme, jaký ten výsledek bude a to očekávání. Podezřelé je i souběžné projednávání zákona o českém občanství, kde se přemýšlí o čtvrté generaci. Čili účelovost tam prostě, to podezření, samozřejmě je.

Anketa Bude Donald Trump v listopadu zvolen prezidentem USA? Bude 88% Nebude 7% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 9915 lidí

Zákonnost. Bavíme se o tom, že je to v současné době v rozporu s ústavou, a to zejména v otázce tajnosti voleb, v otázce osobnostního provedení voleb nebo osobního provedení. My se k tomu chceme nějakým způsobem přiblížit, dáme pozměňovací návrhy.

Dostupnost už je dneska, čili apelovat na dostupnost, že zajistíme dostupnost pro všechny volit nad 18 let, jak tady říkal pan Jakob ve svém projevu včera, to samozřejmě už je dneska plně dostupné. Čili dostupnost už máme. Ale chtěl bych se zmínit o tom, že právě z hlediska toho osobnostního provedení tady máme jednu možnost, a to požadovat, aby člověk, co volí a bude posílat poštou lístky, aby je doprovodil formulářem s uznaným podpisem - což by znamenal ten osobnostní prvek, který by tam on vložil a zároveň to odevzdat. To by se mohlo potom samozřejmě za přísných kautel skladovat na zastupitelských úřadech.

A další věc je potom už tady zmíněné rozdělení volebních výsledků do jednotlivých krajů podle počtu oprávněných voličů. A chtěl jsem k panu Šalomounovi, měl tady takovou kupu předpisů. On je zodpovědný za legislativu... (Předsedající: Čas.) a on měl spíš vést k tomu, aby to bylo vládním... (Předsedající: Čas, prosím.) návrhem a ne to zdůvodňovat.

Děkuji.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec

