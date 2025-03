Mašek (ANO): Už toho bylo dost!

Karel Havlíček: „Kauza Motol nás opět vrací do světa šíbrů a kmotrů. Staré praktiky, staré fígle, stará mafie a kruh se uzavírá. Světe, div se, kde jinde než v Podnikatelské družstevní záložně, kde byl spoluakcionářem pan premiér Fiala.“

Megakauzu Motol a rozkrádání veřejných prostředků konečně odstartovala Evropská prokuratura. A proč? Je to tak, bohužel. A co na to BIS? Ta to má přece v náplni řešit korupční kauzy, ohrožující ekonomické zájmy státu. Motol sem nepatřil?

Evropská prokuratura zasáhla proto, že jde o miliardy z evropských dotací, které měly být pod přísným dohledem! Dosud byly financovány investice ve výši 4 miliard, a teď čeká dalších 20 miliard. Jsou v ohrožení další finance z EU? Ano, a bude se to týkat příští vlády. A co to znamená?

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



Hrozí, že budeme všichni muset vše zaplatit ze státního rozpočtu! To by bylo opravdu „podivné dědictví“ po Fialově vládě, která by za to měla nést zodpovědnost! Jak je možné, že ředitel Ludvík, který v Motole přežil šestnáct ministrů zdravotnictví, mohl na pozadí skvělé práce motolských zdravotníků páchat tato "zvěrstva".

Válek neudělal nic, aby zabránil tomuhle chaosu? To je ostudné vysvědčení pro kontrolní činnost Ministerstva zdravotnictví vůči organizacím, které přímo řídí. Nemocnice Na Homolce (případ Dbalý), IKEM a teď i megakauza Motol, to všechno jsou případy, které měly být v centru pozornosti nejen NCOZ, ale zejména BIS. BIS to přísluší ze zákona, tak proč nic nedělala? Byl to vůbec zájem BIS?

Pokud ano, měla BIS potřebné informace? Pokud ano, informovala o tom příslušné osoby včetně premiéra. Reagoval? Případně jaká byla jeho reakce? A nejde jenom o Motol. Tohle není jen o odstoupení ministra Válka. I premiér musí vysvětlit svou roli, když má stále za poradce dr. Netuku z IKEM, který hrál svou roli nejen v IKEM, ale i v pověstné kampeličce.

Jakou roli hrál státní zástupce, který nestandardně zapojil GIBS a dovedl vyšetřování v IKEM do slepé uličky? Náhoda? Když GIBS podléhá přímo premiérovi ČR? To snad ne! A co financování STAN z Kypru, kam se sbíhají nitky „cesty peněz“ některých společníků firmy Geosan a dalších také zainteresovaných v Motole, stejně jako účast v proslavené Kampeličce?

Proč orgány činné v trestním řízení začaly řešit kauzu Motol až po iniciaci Evropského žalobce? Proč dosud vše ukazuje na opak, tedy na vymlčování a neřešení těchto kauz, které mají vazby na premiéra a ministry této vlády? Je opravdu možné, aby nám dál vládli takoví lidé? Je čas, aby se zodpovědní lidé zodpovídali za své činy!

Už toho bylo dost!