Mašek (ANO): V tomhletom je opravdu trošku absurdistán

Pane ministře, vy jste říkal, že jsou tvrdá data na straně příjmů, že to dokážete všechno v podstatě odůvodnit. Já s vámi souhlasím, je to asi na výběru sociálního, zdravotního a na dani z příjmu, tam o tom není žádná řeč - ale máte tam hodně takový předpoklad - pro mě - na vodě, kde počítáte se spotřebními daněmi na tabák, PHM, další věci s dépéháčkem. Kde máte tu jistotu, že ty peníze jsou utráceny v České republice?

Dneska v podstatě prodlužujeme lex Ukrajina VII a jednáme o tom, kde... Jednáme o prodloužení mimo jiné tím způsobem, že Ukrajinec se v březnu on-line přihlásí a vyjedná si na září - nebo do září - se dostavit a nechat si vylepit vízový štítek. Tam - úplně to nevypadá, že ti Ukrajinci tady celý rok jsou, a nezkontrolujete to kromě těch, kteří pracují, těch vašich 150 000.

Takže je to podle mě docela problém a tohleto je třeba věc, která je úplně na vodě, a vy tam s tou částkou počítáte. Mimochodem, kdyby nám o tyhlety věci šlo, o dépéháčko, spotřební daň, tak by poradci pana premiéra neposílali Čechy nakupovat potraviny do Polska.

Ono to je opravdu v tomhletom trošku absurdistán. Takže tady jsem přesvědčen, že tam máte jak tvrdá data, která nezpochybňuji, tak hodně měkká data, se kterými počítáte.

Další věc, která tam je - je nás tady skutečně 11 milionů a všichni se podílíme nějakým způsobem na chodu tohoto státu, abychom měli kde děti nechat učit, abychom měli vozovky, a budeme je opravovat, abychom po nich měli jezdit, a každý občan do toho nějakým způsobem vlastně přispívá. Když generujeme v rozpočtu 280 miliard, tak na těch 350 000 (v?) dočasné ochraně musíme s těmi náklady počítat také.

