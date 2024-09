Mašek (ANO): Vypadněte z toho ministerstva

Robert Králíček za klub ANO zdůraznil, že projekt měl být plně funkční k letošnímu 1. červenci. Místo toho podle něho selhal ve své základní funkčnosti, způsobuje právní nejistotu a škody stavebníkům. Zpochybnil schopnost ministerstva pro místní rozvoj pod Bartošovým vedením řídit jakékoli velké projekty.

„Vy jste totálně rozložil stavebnictví,“ vzkázala Bartošovi poslankyně ANO Berenika Peštová. „Vypadněte z toho ministerstva,“ přidal se Jiří Mašek (ANO), což Bartoš vzápětí označil za „dost neurvalý“.

To je citace z novin. Ale jak jinak byste to řešili? Prostě to Bartoš nezvládl a nezvládá dál. To je neuvěřitelné, co se děje.

