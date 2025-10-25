Mazur (Piráti): Aktivity spolku prg.ai pomáhají budoucí prosperitě města

25.10.2025 22:01 | Monitoring

Pražské zastupitelstvo schválilo poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace ve výši 1,5 milionu korun.

Mazur (Piráti): Aktivity spolku prg.ai pomáhají budoucí prosperitě města
Foto: pirati.cz
Popisek: Daniel Mazur

Dotace přispěje k rozšíření vzdělávacích programů spolku prg.ai (ZDE) a rozvoj umělé inteligence v Praze v roce 2025. „Umělá inteligence se stává zásadní pro růst ekonomiky, vzdělanosti a kvality života. Proto rozvíjíme platformu, která zdejšímu inovačnímu ekosystému umožňuje zařadit Prahu ke světové špičce rozvoje a využití AI. Aktivity spolku prg.ai pomáhají budoucí prosperitě našeho města, a proto je podporujeme již několik let,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast ICT, Smart city, vědu, výzkum a inovace Daniel Mazur.

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

94%
3%
3%
hlasovalo: 11710 lidí

Dotace bude sloužit na realizaci aktivit prg.ai směřujících k rozvoji umělé inteligence v Praze a rozšíření jednotlivých vzdělávacích programů. Vedle svých obvyklých aktivit zaměřených na budování pražského AI inovačního ekosystému, osvětě a vzdělávání, propojování firem a akademické sféry či propagaci Prahy jako moderního a inovativního města v zahraničí se bude spolek věnovat realizaci unikátního vzdělávacího programu prg.ai Minor. Programu se aktuálně účastní přes sto studentů a studentek pražských vysokých škol, čímž pomáhá vytvořit nové experty na umělou inteligenci.

Další plánovanou činností je rozvoj on-line kurzu Elements of AI, jehož cílem je každý rok prostřednictvím toho kurzu vzdělat tisíce studentů a studentek vysokých škol, zaměstnanců a zaměstnankyň pražského magistrátu a dalších organizací veřejné správy a firem. Kurz má aktuálně přes 30 tisíc registrovaných (a tisíce z nich z veřejné správy) lidí a přes 8 tisíc absolventů.

Spolek prg.ai byl založen roku 2019 skupinou akademiků z Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky s významným přispěním hlavního města Prahy. Za tímto spojením lidských a institucionálních kapacit stojí vize naplno využít zdejšího potenciálu a proměnit Prahu v evropské centrum umělé inteligence. Spolek prg.ai a Praha stojí mimo jiné za nově vzniklou Českou národní AI platformou, jejíž členové jsou dále Brno.AI, Svaz průmyslu a dopravy ČR, ICT Unie, CzechInvest, BIC Plzeň a MSIC.

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

  • Piráti
  • krajský radní
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Mazur (Piráti): Praha hodnotí pokroky na poli inovací v hlavním městě za rok 2023
Mazur (Piráti): Praha letos podpoří inovační akce dvěma miliony korun
Mazur (Piráti): Praha v příštím roce opět podpoří inovační akce částkou pět milionů
Mazur (Piráti): Do života Prahy zavádíme inovace na základě dat z pilotních projektů Operátora ICT

Zdroje:

https://prg.ai/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

dotace , piráti , Praha , vzdělávání , AI , Mazur

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je nutné podporovat vzdělávání nových odborníků na umělou inteligenci?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Vláda

Proč za každou cenu chcete být ve vládě? Proč první nezískat nějaké zkušenosti z politikou, což většina vašich poslanců nemá?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mazur (Piráti): Aktivity spolku prg.ai pomáhají budoucí prosperitě města

22:01 Mazur (Piráti): Aktivity spolku prg.ai pomáhají budoucí prosperitě města

Pražské zastupitelstvo schválilo poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace ve výši 1,5 mil…