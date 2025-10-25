Mazur (Piráti): Aktivity spolku prg.ai pomáhají budoucí prosperitě města

Dotace přispěje k rozšíření vzdělávacích programů spolku prg.ai (ZDE) a rozvoj umělé inteligence v Praze v roce 2025. „Umělá inteligence se stává zásadní pro růst ekonomiky, vzdělanosti a kvality života. Proto rozvíjíme platformu, která zdejšímu inovačnímu ekosystému umožňuje zařadit Prahu ke světové špičce rozvoje a využití AI. Aktivity spolku prg.ai pomáhají budoucí prosperitě našeho města, a proto je podporujeme již několik let,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast ICT, Smart city, vědu, výzkum a inovace Daniel Mazur.
Dotace bude sloužit na realizaci aktivit prg.ai směřujících k rozvoji umělé inteligence v Praze a rozšíření jednotlivých vzdělávacích programů. Vedle svých obvyklých aktivit zaměřených na budování pražského AI inovačního ekosystému, osvětě a vzdělávání, propojování firem a akademické sféry či propagaci Prahy jako moderního a inovativního města v zahraničí se bude spolek věnovat realizaci unikátního vzdělávacího programu prg.ai Minor. Programu se aktuálně účastní přes sto studentů a studentek pražských vysokých škol, čímž pomáhá vytvořit nové experty na umělou inteligenci.
Další plánovanou činností je rozvoj on-line kurzu Elements of AI, jehož cílem je každý rok prostřednictvím toho kurzu vzdělat tisíce studentů a studentek vysokých škol, zaměstnanců a zaměstnankyň pražského magistrátu a dalších organizací veřejné správy a firem. Kurz má aktuálně přes 30 tisíc registrovaných (a tisíce z nich z veřejné správy) lidí a přes 8 tisíc absolventů.
Spolek prg.ai byl založen roku 2019 skupinou akademiků z Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky s významným přispěním hlavního města Prahy. Za tímto spojením lidských a institucionálních kapacit stojí vize naplno využít zdejšího potenciálu a proměnit Prahu v evropské centrum umělé inteligence. Spolek prg.ai a Praha stojí mimo jiné za nově vzniklou Českou národní AI platformou, jejíž členové jsou dále Brno.AI, Svaz průmyslu a dopravy ČR, ICT Unie, CzechInvest, BIC Plzeň a MSIC.
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
autor: PV