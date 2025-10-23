Metnar (ANO): Fialova vláda nikdy neřídila obranu odpovědně

24.10.2025 8:19 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k působení Jany Černochové na ministerstvu obrany

Metnar (ANO): Fialova vláda nikdy neřídila obranu odpovědně
Foto: Interview ČT24
Popisek: Lubomír Metnar

Fialova vláda nikdy neřídila obranu odpovědně – nahradila ji chaosem, politickou manipulací a zneužíváním veřejného strachu k odklonu pozornosti od vlastních selhání. Financování obrany nikdy nebylo tak nepředvídatelné a netransparentní jako dnes, kdy jsme svědky rozpočtových machinací, které kritizuje i Národní rozpočtová rada.

Ani v současné době vláda neví, jak dosáhne slíbených 2 % HDP v letošním roce, kdy jim chybí minimálně 8 miliard v rozpočtu, a loni veřejně lhala, že peníze půjdou na pomoc po povodních, ve skutečnosti je na poslední chvíli přesměrovala na zálohy na F-35.

Zatímco Petr Fiala mluví o modernizaci, armáda zažívá největší odchody vojáků z povolání za posledních deset let. Důvod? Odebrání benefitů, zmrazení platů a otevřené spory s velením armády, které podkopávají důvěru vojáků i stabilitu celého resortu.

Fialova vláda dva roky snižovala podíl výdajů na obranu vůči HDP – z námi dosažených 1,39 % klesly výdaje na 1,34 % v roce 2022 a 1,37 % v roce 2023. Chybí dlouhodobý plán, strategické projekty se odkládají, například klíčové projekty protivzdušné obrany byly odsunuty o osm let.

A jako by to nestačilo, Fialovu vládu provázejí utajované smlouvy, nejasnosti a spory uvnitř armády, které poškozují důvěru i samotnou obranyschopnost České republiky.

Mgr. Lubomír Metnar

  • ANO 2011
  • poslanec
Dobrý den, není spíš dobře, že končící vláda už vlastně nic moc nedělá jen dovládne? Podle mě je to tak lepší než kdyby třeba na poslední chvíli chtěla schvalovat něco, jen aby to stihla než bude vyměněna. Podle mě by měli končící politici hlasovat jen o tom, co je nezbytně nutné. Vy si to nemyslíte...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

