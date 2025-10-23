Metnar (ANO): Fialova vláda nikdy neřídila obranu odpovědně

Fialova vláda nikdy neřídila obranu odpovědně – nahradila ji chaosem, politickou manipulací a zneužíváním veřejného strachu k odklonu pozornosti od vlastních selhání. Financování obrany nikdy nebylo tak nepředvídatelné a netransparentní jako dnes, kdy jsme svědky rozpočtových machinací, které kritizuje i Národní rozpočtová rada.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Ani v současné době vláda neví, jak dosáhne slíbených 2 % HDP v letošním roce, kdy jim chybí minimálně 8 miliard v rozpočtu, a loni veřejně lhala, že peníze půjdou na pomoc po povodních, ve skutečnosti je na poslední chvíli přesměrovala na zálohy na F-35.
Zatímco Petr Fiala mluví o modernizaci, armáda zažívá největší odchody vojáků z povolání za posledních deset let. Důvod? Odebrání benefitů, zmrazení platů a otevřené spory s velením armády, které podkopávají důvěru vojáků i stabilitu celého resortu.
Fialova vláda dva roky snižovala podíl výdajů na obranu vůči HDP – z námi dosažených 1,39 % klesly výdaje na 1,34 % v roce 2022 a 1,37 % v roce 2023. Chybí dlouhodobý plán, strategické projekty se odkládají, například klíčové projekty protivzdušné obrany byly odsunuty o osm let.
A jako by to nestačilo, Fialovu vládu provázejí utajované smlouvy, nejasnosti a spory uvnitř armády, které poškozují důvěru i samotnou obranyschopnost České republiky.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV