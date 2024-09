Michal Šmarda (SOCDEM): 168 hodin Michala Šmardy

Neděle

Víkend byl ve znamení krajských a senátních voleb. Všem děkuji za hlasy pro Sociální demokracii. Dostali jsme se do zastupitelstva a díky Vašim preferenčním hlasům jsem byl zvolen z nevolitelného místa a stanu se krajským zastupitelem. Slibuji, že budu bojovat za zájmy venkovských oblastí na Vysočině tak, aby všude byly dostupné služby, které k životu potřebujete. Kdo byl ale největším vítězem senátních voleb? Suverénně v senátních volbách všechny převálcoval náš Petr Vícha. Hned v prvním kole se stal senátorem, a to s nejlepším výsledkem v celé České republice. Petře gratuluji. Vím, že kdo Petra Víchu volil, rozhodně nebude zklamán.

Pondělí

I týden od ničivých povodní a velkého větru stále ještě v některých oblastech není všechno v pořádku. Příkladem takového města, kde jsou obrovské škody, je Bohumín. Chtěl bych poděkovat nadačnímu fondu Nového Města na Moravě, ale i novoměstskému zastupitelstvu za to, že jsme schválili finanční pomoc sociálním službám v Bohumíně. Peníze, které tam pošleme, pomohou, aby co nejdřív mohli klienti znovu fungovat ve svém milovaném zařízení a aby jim mohli pracovníci sociálních služeb pomáhat. Díky moc za tento skvělý počin.

Úterý

S čím kdo zachází, s tím také schází. Ivan Bartoš a Pirátská strana se spolehli na férovost ODS. Ta se ale zachovala tak, jako se vždycky zachovala ke každému občanu v České republice, ke každému, kdo jí kdy věřil. Prostě je podrazila. Petr Fiala se dopoledne setkal s Ivanem Bartošem, pochválil ho za to, jak jim to skvěle funguje a odpoledne mu zavolal, že ho vyhazuje z vlády. Piráti doplatili na to, že chtěli být ve vládě za každou cenu. Bez ohledu na to, co vláda dělá, bez ohledu na to, že je asociální, bez ohledu na to, že kašle na jejich program. Všechno obětovali pro pár funkcí. Teď přijdou i o ně.

Středa

Ještě jednou k výsledkům krajských voleb. Nejúspěšnějším sociálnědemokratickým politikem krajských voleb je Martin Netolický. Stane se i po čtvrté hejtmanem, sestaví širokou koalici v Pardubickém kraji. Pardubickému kraji přeji, aby Martin Netolický mohl dále dělat svou práci. Je to skvělý hejtman a vynikající sociální demokrat.

Čtvrtek

Kvůli sporům, podrazům a intrikám ve vládě se jakoby zapomnělo na to, že právě teď probíhají tvrdá vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok. Stále chybí peníze na bytovou výstavbu. Stále chybí peníze na kofinancování projektů z Národního fondu obnovy. Stále chybí peníze pro nepedagogické pracovníky ve školách. Stále chybí peníze pro sociální pracovníky. Tolik slibů a místo jejich plnění vláda jenom intrikuje, ministři se navzájem podráží a probíhají špinavé politické hry. Tohle si Česká republika nezaslouží. Zasloužíme si poctivou správu věcí veřejných.

Pátek

V pátek a v sobotu proběhlo druhé kolo senátních voleb. Volby máme za sebou a je od nich na rok pokoj. Doufám, že rok, který nás čeká do voleb do Poslanecké sněmovny, využijí politici k tomu, aby konečně byli užiteční. Koneckonců, proto si je lidé volí. Je důležité, aby se netvářili jako ti, kteří chtějí pomáhat lidem jen před volbami. Je důležité hlídat politiky, aby byli užiteční po celé volební období.

Sobota

28. září, státní svátek, den svatého Václava. Připomínáme si ho jako Den české státnosti. Den, kdy si připomínáme, jak důležité je, že si dokážeme v našem koutě Evropy vládnout sami. Jak je důležité, když stát má svou nezávislost, když má svou hrdost a když se dokáže bránit nepřátelům. Nejsme jediní, kdo se v této době musí dokázat bránit a nejsme jediní, jehož územní celistvost a státnost může být dnes ohrožena. Je důležité si to pamatovat, je důležité vědět, že na to nejsme sami, že máme spojence, na které se můžeme spolehnout. A že ve světe jsou lidé, kteří se spoléhají na naši pomoc.