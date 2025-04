Michálek (Piráti): Chápu, že se chcete zavděčit šéfovi a sbíráte nějaké body, snad na to máte i tabulku

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

My určitě budeme vystupovat. Já chápu, že vás to zlobí, taky chápu, že se chcete předvést, že se chcete zavděčit šéfovi a tak dále, a prostřednictvím paní předsedající, že sbíráte nějaké body, snad na to máte i tabulku, kdo kolikrát vystoupí, ale my tady zastupujeme daňové poplatníky. My zastupujeme víc jak 850 000 lidí, kteří nás volili a kteří se ptají, jak je možné, že 5,6 miliardy korun skončí, ačkoliv byl platný zákon o střetu zájmů, ve firmě, kterou ovládal tehdejší premiér?

To je přece normální otázka, legitimní dotaz. A vzhledem k tomu, že pan ministr k tomu dal veřejná prohlášení, která jsme si všichni přečetli na Seznam Zprávách, která bohužel neměla moc hlavu ani patu, tam prostě nebyly zkrátka uvedeny nosné důvody toho, proč se toto dělo i v rozporu se zákonem. Nakonec tedy tam byl odkaz na stanovisko jedné advokátní kanceláře, která shodou okolností zastupovala stát v jiných kauzách, kde jsme naopak vymáhali peníze v rozporu se zákonem o střetu zájmů, tak tady chtěl Ivan Bartoš slyšet vystoupení.

Takže můžete se rozčilovat, jak chcete, prostřednictvím paní předsedající, ale samozřejmě že se budeme ptát na věci, které trápí české daňové poplatníky. (?) my chceme, aby existovala reálná soutěž v těchto záležitostech - a ne, že si prostě někdo, kdo současně je v pozici, kdy má vliv na celý stát, tak ještě bude získávat tímto způsobem další a další zakázky v rozporu se zákonem.

Prověřovala to Evropská komise, prověřoval to OLAF, prověřovalo to x nezávislých úřadů, všichni mimo českou politiku, takže je žádoucí, aby čeští daňoví poplatníci, kteří to nakonec zaplatí, aby dostali odpověď.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

