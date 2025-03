Michálek (Piráti): Chování Fialovy vlády hraničí s pohrdáním parlamentem

Děkuju za slovo. Já už jsem myslel, že ani se nepočítalo s tím, že bude někdo vystupovat. My jsme tady dneska ve čtvrtek ráno po deváté hodině a nemáme tady přítomného ani jednoho ministra vlády České republiky, Fialovy vlády. Takže místo toho, abychom řešili důležité věci občanů, se kterými se na nás obrací, ať už jsou to věci, které se týkají modernizace státu, dobrých podnikatelských podmínek, jako je jednotné inkasní místo, co máme dneska na programu v těch interpelacích, podmínky pro investory, řešení kauzy dozimetr, různé věci, které se týkají Ukrajiny, anebo třeba problematika bydlení, drahých cen a další věci, kde by vláda měla odpovídat na ty důležité věci, tak tady ani jeden ministr není přítomen. A to se nám to opravdu opakuje, protože už tady, jak to četla paní místopředsedkyně Sněmovny, už minule se mělo hlasovat o návrhu. A Poslanecká sněmovna hlasovat nemohla, protože sem žádní poslanci nedorazili.

Interpelace mají být standardní součástí toho, jak Poslanecká sněmovna kontroluje vládu. A já opravdu se musím podivovat tomu, že vláda kritizuje další opoziční strany, že zdržují a obstruují jednání Poslanecké sněmovny, a má v tom pravdu. A samy potom, když probíhá jednání Poslanecké sněmovny, tak zmaří jednání o interpelacích, takže všichni ti poslanci, kteří sem dorazili, tak sem dorazili úplně zbytečně, protože ani jeden ministr zde není přítomen, aby odpovídal na interpelace, které jsou dneska zařazeny. To já považuji opravdu za zcela nepřijatelné a domnívám se, že by se Fialova vláda z toho měla zodpovídat, protože se to opakuje stále a stále dokolečka. V podstatě už to hraničí s pohrdáním parlamentem, protože pokud ani jeden ministr vlády nedorazí do práce, zatímco všichni ostatní slušní lidé musí být nastoupeni ráno v práci a pracovat, a ani jeden ministr nedorazí na interpelace, tak už to fakt není normální. Takže až příště, vážení občané, budete poslouchat všechny ty prázdné sliby o politické kultuře, o slušnosti a tak dále, tak tohle to je praxe. Vaše problémy, věci, které vás trápí, se kterými za námi chodíte a které se snažíme řešit, řešit nemůžeme, protože nikdo z Fialovy vlády dneska nedorazil na jednání Poslanecké sněmovny, abychom ty interpelace mohli projednat. Není to věc, která by se stala dneska, ale už se to opakuje a opakuje, že ty interpelace některé jsou i víc jak desetkrát přerušeny kvůli tomu, že příslušný ministr vůbec nedorazil do Poslanecké sněmovny. A je to zvláštní, že na spoustu hlasování tady sedí, na to si čas udělají, na to, když je potřeba zvýšit nějaké poplatky, navýšit si nějaké výhody a tak dále, tak to tady jsou a hlasují, ale když se mají zodpovídat Poslanecké sněmovně, tak to do Poslanecké sněmovny nedorazí. A to je samozřejmě zásadní problém a musíme to řešit.

Já trochu lituju paní předsedající, že ona má ten nevděčný úkol a musí tady projít těch nějakých 20 nebo 30 interpelací a u každé přečíst, že je přerušena, že příslušný ministr nedorazil, že nebylo naplněno kvorum a tak dále, a tak dále. To je skutečně nevděčný úkol.

Ale naposledy... Já si to pamatuju, že jsme seděli na grémiu Poslanecké sněmovny a byla tam paní předsedkyně Pekarová Adamová a já jsem na ni apeloval, paní předsedkyně, chceme tady opravdu politickou kulturu, kdy ministři chodí do práce a jsou přítomni. A paní předsedkyně Poslanecké sněmovny řekla, že ona se osobně vynasnaží o to, aby ministři na ty interpelace chodili. A tady máme výsledek, tohle je výsledek toho apelu předsedkyně Poslanecké sněmovny na vládu. Takové je její slovo. Takovou váhu má její slovo. Ani jeden z těch ministrů sem dneska nedorazil.

Takže opravdu ta situace se začíná stupňovat. Já chápu, že teď je před volbami a že začnou všichni ministři objíždět různé kampaně a tak dále, ale to neznamená, že by byly přerušeny jejich ústavní odpovědnosti a přestali se odpovídat Poslanecké sněmovně. Takže my v těch interpelacích budeme vystupovat a budeme upozorňovat na to, že se ministři nedostavili a že odmítají kontrolní roli parlamentu, odmítají odpovědnost. Tu mají jenom jako politický buzzword, když je potřeba se něčím zakrýt, ale když jde o praxi, tak skutek utek, tak jako v celé řadě dalších oblastí. Děkuju za pozornost.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky