Michálek (Piráti): Další zúžení seznamu náročných profesí vůbec neodpovídá realitě

Podle vlády není potřeba, aby se na určité náročné pozice třeba ve stavebnictví, sklářství nebo v těžkém průmyslu vztahoval předčasný odchod do důchodu. Jak jinak si vysvětlit, že ODS a TOP09 narychlo a na poslední chvíli přišla s návrhem, podle kterého by se možnost dřívější penze týkala jen zlomku lidí?

S tím prostě nemůžeme souhlasit. Za nás prošla vládou verze, ve které je jasně definované, co jsou náročné pozice, a která by se vztahovala asi na 120 tisíc lidí. Další zúžení ale prostě nedává smysl. Nejenom, že neodpovídá dřív pracně domlouvané verzi, ale, a to je mnohem horší, vůbec neodpovídá realitě a zdravotnímu stavu spousty lidí.

V pracovním procesu je teď asi 5 milionů lidí, z nich doteď chodilo do předčasných důchodů asi 30 % tedy cca 1,5 milionu lidí. Podle návrhu, na kterém jsme se s Piráty podíleli a který odsouhlasila vláda, se měl předčasný důchod vyloženě pro náročné profese vztahovat na cca 120 tisíc lidí. Bylo to založené na datech a podkladech o nemocnosti, které umožnily nejrizikovější pozice dobře definovat.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To se ale ODS a TOP 09 zdá pořád moc. Seznam rizikových profesí chce totiž seškrtat tak, že by se vztahoval jen na 0,3 % populace. Takový propad je naprosto neadekvátní a ničím neopodstatněný. Leda snad snahou o snížení počtu pracovních míst, u kterých zaměstnavatelé musí platit vyšší odvody, aby lidé s poškozeným zdravím mohli dříve do důchodu. To by ale neměl být dostatečný důvod.

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 97% 1 - 10 000 Kč 1% 10 001 - 40 000 Kč 2% 40 001 - 80 000 Kč 0% Více 0% hlasovalo: 8614 lidí

„Je to skoro až směšné. Jak k tomu takový svářeč nebo třeba lesní dělník přijde? Jde o lidi, kteří těžce fyzicky pracují v horku, zimě, po celý rok. Opakovaně se u nich vyskytují nemoci z povolání a při jejich práci jsou často překračovány hygienické limity. Neměli by na to doplácet ještě v důchodu,” říká k problematice předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek „S věkem navíc prostě stoupá neschopnost pracovat tak jako dřív, nemocnost, invalidita… U všech. U lidí, kteří se věnují rizikové práci ale tyto problémy bohužel logicky přicházejí dřív. A to návrh z pera současných vládních stran úplně ignoruje,” dodává.

A to ani nemluvíme o tom, že pokud musíte v předchozím zaměstnání skončit, třeba proto, že už ho fyzicky nezvládnete dělat, je prostě ve vyšším věku problém novou práci sehnat. Tím spíš pokud máte vážnější zdravotní potíže. „Původní návrh považujeme za přiměřený, tento za nespravedlivě přísný a ignorující zdravotní stav řady lidí,” doplňuje ho místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová s tím, že pro něco takového prostě Piráti ruku nezvednou.

Co ale naopak Piráti navrhnou, je zvyšování rodičovského příspěvku stejným způsobem jako u důchodů. „My chceme dělat věci, které lidem pomůžou, ne uškodí. A i v debatě o důchodové reformě je potřeba myslet koncepčně a na všechny – i na generace, které ještě dlouho v důchodovém věku nebudou,” vysvětluje Richterová.

„Je v pořádku, že se důchody zvyšují a kopírují to, jak rostou ceny. Je ale potřeba, aby stejně tak rostl i rodičák. I po zvýšení, které jsme prosadili, totiž dělá rodičovský příspěvek pro většinu rodin nějakých 10-14 tisíc na měsíc. Z toho jde vyžít jen těžko. A ještě hůř, když ceny všeho ostatního rostou a tahle částka ztrácí v čase hodnotu. Tak, jako chceme lidem garantovat hodnotu důchodů, chceme ji za Piráty garantovat i mladým rodinám. Ony jsou naše budoucnost,” uzavírá Richterová.