Michálek (Piráti): Formuláře k exekucím stát razantně zjednodušil

„Jako právník a inovátor trpím, když vidím, čím si musí procházet lidi v exekucích. Jde o jednu z nejhorších situací a někteří z nich se do ní ani nedostali vlastní vinou, třeba kvůli manželce a rodičům, nebo prostě neplnili svoje povinnosti a teď to chtějí napravit. O to důležitější je, aby jim to stát ještě nekomplikoval, ale mluvil k nim jasně. Nový formulář k exekucím je díky Pirátům psaný srozumitelnou češtinou, ne právnickou řečí. Není tam matoucí balast. A hlavně svůj dluh snadno zaplatím přes QR kód a během minuty mám hotovo. Jediné, co se po mně chce, je spočítat si úroky za zpoždění podle počtu dnů, které dlužím od vydání výzvy. A když peníze nemám, je tam odkaz na web ministerstva, kde si najdu nejbližší dluhovou poradnu a můžu požádat o oddlužení,” uvedl Jakub Michálek, který změnu s odborníky připravil a politicky prosadil.

Změna zákona nyní umožňuje dlužníkům zaplatit exekuci přímo z obstaveného účtu, čímž se vyhnou nutnosti osobní návštěvy banky: „Mám velkou radost, že se nám povedlo zjednodušit byrokracii pro ty nejzranitelnější. Je to ale hlavně ukázka toho, jak můžeme stát zjednodušovat ve všech dalších oblastech. Věřím, že se nám podaří inspirovat další úřady. I taková změna ale trvala rok a půl, bylo nutné jednat s exekutory, úředníky i bankami, aby to fungovalo v praxi. Proto jdou změny pomaleji, než by si člověk přál. Navíc o pozitivních změnách se člověk v médiích ani moc nedočte, protože tam chybí konflikt. Sice nemáme emocemi nabité výstupy, ale za to dotahujeme do konce praktické a užitečné změny. Tato inovace obrovsky pomůže zorientovat se těm lidem, kteří se dostali do dluhové situace,” doplnil předseda poslaneckého klubu Pirátů.

Anketa Budou volby v USA férové? Budou 1% Nebudou 95% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 1895 lidí

Podle Michálka toto zlepšení přispěje k určitému, byť menšímu, zvýšení výtěžnosti exekucí, což v praxi znamená, že dlužníci ušetří na úrocích a věřitelé obdrží své peníze rychleji: „Věřitelé se rychleji dostanou ke svým penězům, což je výhoda jak pro ně, tak pro dlužníky, kteří nebudou platit tolik na úrocích, ale také pro exekutorské úřady, které tiskly lejstra zbytečně a byly nuceny to promítat do nákladů exekuce. Zjednodušení je tudíž výhra pro všechny. Pro předlužené dlužníky, kteří chtějí poctivě splácet, navíc mezitím stát zkrátil oddlužení už na 3 roky, což mělo původně platit jen pro seniory a podnikatele. Od těchto kroků si slibuji, že se podaří dostat zákony pro lidi v dluhových pastech do civilizované podoby, kdy poctivě splácí dluhy a mají šanci se z toho dostat,“ doplňuje Michálek.

Poděkování:

behaviorální ekonomové Libor Dušek a Lubomír Cingl

tým ředitelky Pavly Belloňové na Ministerstvu spravedlnosti České republiky

pan exekutor Martin Štika v Hradci Králové a Exekutorská komora ČR

za sektor poraden a pomoci dlužníkům Radek Hábl a Daniel Hůle Člověk v tísni

Česká bankovní asociace a Česká národní banka

Kancelář Veřejného ochránce práv

Vyhlášku č. 311/2024 Sb. najdete ZDE

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Michálek (Piráti): Patříme mezi nejpokrokovější státy v Evropě. Díky eDokladům Michálek (Piráti): Hrozně mě štve, že v politice vítězí princip, že kdo nic nedělá nic nezkazí Michálek (Piráti): Vraťme lidem možnost ušetřit na energiích Michálek (Piráti): Nejde přece schválit rozpočet, kde nesedí základní počty