Michálek (Piráti): Jako jedni z mála rosteme

Vážení přátelé, dnes agentury zveřejnily poslední průzkumy, Piráti v době sběru minulý týden měli kolem 10 % a jako jedni z mála rosteme! Je to jasný trend, STEM +0,3 %, Ipsos, +1,1 %, NMS +0,6 %, Median +3,5 %. Máme skvěle našlápnuto k našemu cíli porazit SPD a stát se třetí nejsilnější stranou. V tento okamžik je 20 % voličů ještě nerozhodnutých. Ačkoliv nejsou rozhodnutí, právě oni volby rozhodnou! Pokud právě vy váháte, věřím, že plán Pirátů vás může oslovit a díky rostoucímu trendu i zapojení mladých máme největší šanci obrátit důležité mandáty. Máme společného víc, než si možná myslíte, protože všichni chceme žít ve vyspělé zemi, která má dobře promyšlenou hospodářskou politiku. Ve vyspělé zemi, která netoleruje a nezlehčuje korupci a podvody všeho druhu. Ve vyspělé zemi, kde mladí zakládají rodiny, protože můžou bydlet a utáhnout životní náklady. Ano, se 4 poslanci jsme toho nemohli udělat tolik a z práce ve vládě jsme si vzali ponaučení. U Pirátů nemusíte mít obavy, že se nepostaráme o bezpečnost nebo že se peníze na ni zašantročí. Hlavně ale máme kompetentní odborníky jako je ekonom docent Libor Dušek a nabízíme řešení každodenních problémů lidí v bydlení a životních nákladech. Život lidí, který dělá vyspělý stát vyspělým státem. Máme šanci vést si daleko lépe a jako Piráti máme plán, jak se tam dostat. Věřím, že voliči, kteří teď o volbách rozhodnou, nás pošlou mezi vyspělé státy, ne na Východ.
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV