Michálek (Piráti): Poslal jsem ministrům návod, jak vymáhat nezákonné dotace Agrofertu

Jediný ministr, který neoprávněně získané peníze vymohl, byl Ivan Bartoš na ministerstvu pro místní rozvoj. Čas pro vymáhání zbývajících miliard se krátí a po volbách již může být pozdě. Následně bude záležet na novém složení vlády. Piráti proto spustí web, který zbývající dny odpočítává. Vrácené miliardy by přitom mohly jít na bydlení, rodinám nebo třeba do zdravotnictví či vzdělání.
„Poslal jsem ministrům Stanjurovi a Výbornému návod, jak postupovat jako řádný hospodář a po Agrofertu vymáhat dlužných 7-10 miliard za nelegální dotace a zakázky. S Piráty s tím totiž máme zkušenost. Jediný, kdo k deagrofertizaci skutečně přistoupil, jsme my s Ivanem Bartošem na MMR v čele. Já jsem se pak jako předseda dozorčí rady zemědělského fondu zasadil o to, abychom žaloby Agrofertu proti státu dotáhli do zdárného konce a nakonec jsme všechno vyhráli. S běžnými podnikateli, kteří musí vracet všechny nelegálně získané prostředky, se úřady nemažou. Stejný postup musí být i vůči Agrofertu. Nyní je to souboj s časem,” vysvětluje Michálek. Agrofert by měl vrátit až 10 miliard, které dostal nezákonně v době Babišovy vlády, kdy koncern na dotace nárok neměl. Fialova vláda nicméně vymáhá nároky státu polovičatě.
„Jako ministr pro místní rozvoj jsem dokázal, že peníze z Agrofertu jdou dostat zpátky, když člověk chce. Nebylo to snadné, ale když je vůle, stát se umí bránit. Ostatní resorty se k tomu ale ani za čtyři roky neodhodlaly. Střet zájmů Andreje Babiše na základě trestního oznámení, které jsme s Piráty podali, potvrdil dokonce evropský žalobce a hlavně již minimálně šest krát i pravomocný rozsudek,“ zdůraznil lídr ve středních Čechách a bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.
„Ministr Výborný už po mém dřívějším dopisu oznámil, že po Agrofertu bude vymáhat 5,1 miliard Kč, které tvoří přímé i národní dotace. Z výročních zpráv Agrofertu lze ovšem vyčíst, že v době vlády Andreje Babiše získal na dotacích cca 7,5 miliardy Kč. Proto první věc, kterou vládě doporučuji, je prověřit výši této částky, aby stát začal okamžitě opravdu vymáhat všechny dlužné dotace. Agrofert již veřejně oznámil, že dobrovolně nic vracet nebude. Pokud tedy nejprve vyzvou Agrofert k dobrovolnému vrácení prostředků, tak se do konce volebního období nic víc nestihne a tento úkol přejde na příští vládu, jejíž součásti může být Andrej Babiš,” dodává Michálek. Piráti tlačí na vládu, aby se i ostatní úřady řídily zákony a vymáhaly všechny nezákonné dotace. Postup vůči nezákonným miliardovým zakázkám je trochu složitější.
Pokud některé ze zakázek z období Vlády Andreje Babiše stále běží, tak je nutné je okamžitě ukončit a vyhlásit nový tendr. Takto měly Lesy ČR či společnost Čepro postupovat minimálně v roce 2022. Nyní je na to trochu pozdě, nicméně bohužel až do dnešního dne ministr Výborný pořád tvrdí, že tyto zakázky byly zadány plně v souladu se zákonem a argumentuje dokonce čestným prohlášením Agrofertu, že Andrej Babiš nebyl ve střetu zájmů. Přitom pro zakázky platí z hlediska zákona o střetu zájmů stejná pravidla jako pro dotace.
Pokud je již nezákonná veřejná zakázka plně dokončena a dodána, tak je nutné postupovat dle doporučení Ministerstva pro místní rozvoj, které je garantem zákona o zadávání veřejných zakázek. U každé takové zakázky je třeba zjistit, zda nedošlo k bezdůvodnému obohacení, zejména pokud byla zakázka zadávána bez soutěže. Pokud ano, úřad se musí žalobou obrátit na soud, aby prohlásil smlouvu za neplatnou a uložil Agrofertu bezdůvodné obohacení vydat. Na základě znaleckého posudku bude určena hodnota zakázky v místě a čase obvyklá. Je nutné připomenout, že po nástupu Andreje Babiše do vrcholné politiky začala státní společnost Čepro přidělovat miliardové zakázky Agrofertu z ruky bez soutěže, a v takovém případě může být vymáhaná částka dost významná.
„Během posledních čtyř let jsme opakovaně vyzývali ministry, aby konali a zaměřili se na vypořádání se se střetem zájmů Andreje Babiše. Vyzývali jsme je k vymáhání veřejných prostředků z nezákonných dotací a zakázek a nabízeli jsme jim pomoc, neboť pouze ministerstvo vedené Ivanem Bartošem úspěšně vymohlo dotace kvůli střetu zájmů Andreje Babiše. Bohužel zástupci těchto resortů reagovali mlčením anebo dali najevo, že se tímto tématem nesmí zabývat”, doplňuje analytik Pirátů Janusz Konieczny.
Kompletní dopis, který předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek zaslal premiérovi Petru Fialovi a ministrům Marku Výbornému a Zbyňku Stanjurovi najdete zde.
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV