Michálek (Piráti): Pro asi 140 tisíc lidí je důležité, jak budeme dnes hlasovat

Vážené paní poslankyně, vážení poslanci,

děkuji za možnost vystoupit na začátku dnešního dne. My se blížíme nyní do finále s důležitým zákonem o korespondenční volbě, takže jsem vám chtěl všem poděkovat zatím za věcnou diskusi a těším se, že i dneska budeme pokračovat tak, že bude moci vystoupit co nejvíce kolegů, na které se zatím v rozpravě nedostalo.

Ten zákon se týká asi 140 tisíc lidí, kteří přemýšlejí a samozřejmě sledují naše jednání, vidí to ve zprávách a je pro ně důležité, jak budeme dnes hlasovat, jestli studentům, lékařům, lidem na pracovních stážích a našim krajanům ve světě usnadníme možnost volit, tak jako mají právo zjednodušeně volit lidé v ostatních státech.

Když se bavíme s lidmi, tak se vůbec diví tomu, proč to tady projednáváme ty desítky hodin, protože jim přijde jasné, že každý občan má mít právo volit, a ne aby kvůli tomu cestoval stovky nebo tisíce kilometrů. Na Slovensku už funguje korespondenční volba přes 17 let, v Německu funguje dokonce přes 60 let a v Anglii dokonce přes 100 let. Takže proto se lidé často ptají, proč to tady opozice tak řeší, proč nám to tady leží už pět let z minulého volebního období?

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

Já to beru tak, že korespondenční volba je jenom jeden z mnoha kroků, kterými modernizujeme tuto zemi. Zlepšujeme podmínky pro naše občany, tak jako jsme schválili digitalizaci stavebního řízení, tak jako jsme zrušili povinnost nosit občanku, když má člověk občanku v mobilu, tak jako jsme umožnili používat občanku v mobilu místo řidičáku, tak jako zjednodušujeme matriky, tak jako umožňujeme jednodušší přihlášky na střední školy, tak jako jsme zrušili potravinářské průkazy, zrušili jsme povinné lékařské prohlídky u lidí, kteří sedí v kanceláři, a spoustu dalších opatření, které směřují k modernizaci naší země.

Ten způsob, jak byl navržen, je opravdu velmi jednoduchý. Člověk si vyplní žádost a na základě toho bude zapsán do seznamu, který vede zahraniční úřad, a bude mu v patřičné době zaslánna obálka tak, aby mohl volit korespondenčně. Jakmile vyplní ten svůj lístek, samozřejmě podepíše se pod identifikační lístek, má tam dvě obálky - jednu, ve které je uložen tajně ten hlas, druhou, kterou posílá na zastupitelský úřad. Samozřejmě díky tomu, že to posílá na zastupitelský úřad, pokud třeba bude volit z Brazílie, tak to posílá jenom z jednoho místa v Brazílii na jiné místo v Brazílii, takže nejde to přes celou zeměkouli, jde to pouze v rámci té vnitrostátní pošty, čímž se omezuje možnost pro nějaké chyby při doručování, kdyby se to všechno muselo posílat až na druhou část zeměkoule.

A v zahraničí potom tak, jak jsme to doporučili na ústavněprávním výboru - a věřím, že ty návrhy budou schváleny - budou hlasy sčítat volební komise na zastupitelských úřadech, které jsou označeny v nařízení vlády s tím, že každá politická strana podle toho pozměňovacího návrhu bude mít možnost delegovat svoje zástupce do té sčítací komise na zahraničním úřadu. Čili zůstává úplně zachováno to, na co jsme zvyklí tady z našich okrskových volebních komisí, že každá politická strana tam může delegovat svoje zástupce.

Jakmile začne sčítání, tak ty hlasovací lístky jsou posčítány podle politických stran, spočítány preferenční hlasy a tak dále a jsou rozčleněny do čtyř vylosovaných, dříve vylosovaných největších krajů, kam se ten volební výsledek započte. Takže tady jsme taky vyšli vstříc opozici, udělali jsme kosmetické změny tak, aby to bylo více rozloženo, nikoliv jenom do dvou krajů, ale do čtyř krajů.

To zabezpečení, aby nedocházelo k podvodům, tak spočívá v tom, že ten člověk se tam musí podepsat, čili kdyby se nedejbože objevil nějaký podvod, tak se může samozřejmě provést grafologické zkoumání. A vedle toho došlo ke zpřísnění - taky v diskusi s opozicí na návrh paní kolegyně Válkové - trestního zákoníku tak, aby bylo zcela pokryto veškeré nezákonné jednání, kterým může docházet k maření voleb při průběhu korespondenční volby.

Poslední bezpečnostní parametr spočívá v tom, že v souladu s doporučením Benátské komise je korespondenční volba omezena pouze na státy se spolehlivou poštou, to znamená některé státy, kde nejsme schopni zajistit spolehlivost doručování, tak jsou v nařízení nebo budou v nařízení vlády vypuštěny.

A poslední věc, kterou uvedu, která je čistě praktická - korespondenční volbu bude poprvé možné použít od roku 2025 od sněmovních voleb s tím, že ty zápisy do zvláštního volebního seznamu zahraničního úřadu by měly být možné od dubna 2025 v té zjednodušené elektronické podobě tak, aby si to člověk dokázal vyřídit přes několik kliknutí na datové, přes datovou schránku nebo na portálu občana. Takže dochází k výraznému zjednodušení pro naše občany.

Já respektuji názory opozice. Dokonce oceňuji i to, že se podařilo v rámci těch několika - myslím, že to byla čtyři jednání s opozicí - najít místa, kde zvyšujeme ještě úroveň bezpečnosti tak, abychom vypořádali všechny obavy, které mohou nastat. Připomenu, že jsme ještě omezili počet plných mocí, které může používat jeden člověk při návštěvě zastupitelského úřadu tak, aby si člověk dokázal vyřídit korespondenční volbu pro všechny členy rodiny, ale tak, aby to současně nemohlo vést k tomu, že to někdo bude vyřizovat za celou komunitu, protože tam bychom se obávali, že to riziko zneužití může být vyšší.

Takže v těchto - myslím si, že to je nějakých pět, šest věcí - došlo k navýšení standardu bezpečnosti a vyhovění připomínkám opozice a já věřím, že korespondenční volba tak, jak bude fungovat, tak usnadní těm 140 000 lidí život. Doufám, že se podaří přesvědčit aspoň některé kolegy z opozice, aby podpořili toto zlepšení, protože to není návrh, který by se týkal pouze voličů koalice, ale i spousta lidí v rámci opozičních stran, kteří pobývají občas v zahraničí, by toto zjednodušení významně ocenila.

Děkuji.