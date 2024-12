Michálek (Piráti): Stát by měl mít pravidla, která zabrání systémovému rozkrádání státního majetku

Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji, abychom upravili okamžik projednání u čtyř bodů, které jsou na programu této Poslanecké sněmovny.

Za prvé navrhuji, abychom zařadili bod 224, autonomní, usnesení, a to buď v úterý 17. 12. jako první bod, tedy dneska, a alternativně v pátek 20. 12. jako první bod. Jde tedy o to, abychom konečně vnesli pořádek do jednání Poslanecké sněmovny a aby nám nedocházelo k tomu protahování jednacích dnů.

Za druhé navrhuju, abychom projednali sněmovní tisk 110, což je zpřísnění zákona o střetu zájmů, je to tedy návrh, který byl předložen ještě když jsme byli v koalici, prosazovali jsme tam protikorupční zákony, tak tento návrh zákona se týká dotací zakázek pro členy vlády a také zpřísnění podmínek pro vlastnictví médií. Je to bod 92 a já navrhuji, abychom ho projednali za bodem 44, který, se týká elektronizace zdravotnictví, dnes, v úterý. Případně pokud by takový návrh nebyl schválen, abychom ho projednali ve čtvrtek 19. prosince od 16 hodin, čili z toho důvodu by se potom přerušila mimořádná schůze, která byla na tu dobu svolána. Pokud by ani tento návrh nebyl schválen, tak navrhuji, abychom ho projednali v pátek 20. 12. jako první bod.

Jde o to, abychom reagovali na nález Ústavního soudu, kde Ústavní soud zrušil zákon, který byl schválen touto Poslaneckou sněmovnou, který se týká zpřísnění střetu zájmů pro členy vlády tak, aby současně nemohli během členství ve vládě pobírat dotace a veřejné zakázky, aby nemohli být poslanci a další veřejní funkcionáři podle zákona o střetu zájmů vlastníky velkých mediálních domů. Vzhledem k tomu, že ty důvody byly z hlediska procedury, takže Ústavní soud řekl, že v tom nespatřuje úzkou souvislost mezi pozměňovacím návrhem a schváleným zákonem, tak se domnívám, že bychom měli schválit obsahově stejnou úpravu, kterou už Poslanecká sněmovna jednou potvrdila. A tudíž zařadit ten bod 110, který je koaličním, myslím, že tam jsou kolegové Věra Kovářová, Marek Benda, Jan Jakob a Marek Výborný, tak, abychom to schválili znovu v prvním čtení, protože čas se v tomto volebním období krátí a ty příležitosti projednat tento zákon v prvním čtení tedy jsou už prakticky jenom teď v prosinci nebo v lednu. Je otázka, jak by se to potom stíhalo. Domnívám se, že pak už by to spadlo pod stůl.

Dobře, tak ano, tak tento návrh beru zpět. Zůstávají... Zůstávají ty další dvě varianty.

Dále navrhuji, aby Poslanecká sněmovna uspíšila projednávání zákona o lobbování, to je sněmovní tisk 649. Navrhuji, abychom ho zařadili jako bod 2 ve středu, je to tedy třetí čtení, čili bylo by to hned po Lex Ukrajina, čili po bodu 186. A naopak by to bylo před bodem 199, což, je novela zákona o elektronických komunikacích. Ta novela zákona o elektronických komunikacích má zásadní problém, že koalice v rámci novely zákona o elektronických komunikacích chce schválit přílepek, který se týká jiné problematiky, který zařezává digitalizaci, odkládá ji o dva roky.

Ústavní soud nás nedávno upozornil, že právě načítání těchto pozměňovacích návrhů, které mají velmi vágní souvislost s projednávaným zákonem, je protiústavní a že to bude rušit. Čili domnívám se, že než abychom projednávali zákon o elektronických komunikacích, kde si koalice mermomocí snaží protlačit tento přílepek, který bude patrně zrušen Ústavním soudem, jakmile se první člověk obrátí se správní žalobou do správního soudnictví, že bylo odloženo nezákonným způsobem jeho právo na digitální službu o dva roky, tak samozřejmě hrozí, že ten zákon zhavaruje, protože nebyly splněny předpoklady pro jeho projednání. Ostatně to, co tady říkám, tak má oporu i ve stanovisku legislativního odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny, který jsem požádal o to 6. prosince 2024, aby se vyjádřil k problematice, zda je pozměňovací návrh pana poslance Mariana Jurečky a dalších poslanců, který odkládá právo na digitální službu, v souladu s požadavky úzkého vztahu na pozměňovací návrh, a Kancelář Poslanecké sněmovny, legislativní odbor, tam rekapituluje fakta, upozorňuje, že samozřejmě finální rozhodnutí je na Poslanecké sněmovně. Ale současně taky dospívá k závěru, který je podtržen, že lze mít pochybnosti, zda navržená změna opravdu dostatečně úzce souvisí s původním návrhem zákona.

Takže to je důvod, proč navrhuji, abychom zákon o lobbování zařadili, tedy bod jako bod 2, ve středu, anebo případně alternativně v pátek jako první bod. Zákon o lobbování tady leží a je možné ho projednávat už od 14. listopadu, čili měsíc tady leží a nedostali jsme se k němu. A dokonce to vláda předložila teď, že zákon o lobbování je jako poslední ve všech třetích čteních. Čili je tady snaha ze strany vládní koalice maximálně odžalovat schválení tohoto důležitého zákona, který je v celé řadě západních demokracií běžný standard, a přesto tady v České republice se má regulace lobbování odkládat.

A v souvislosti s tím navrhuji také změnu v projednávání souvisejícího tisku, to je sněmovní tisk 650, zákon související se zákonem o lobbování - nebo o regulaci lobování, abych byl přesný, a to je tedy eventuální návrh za předpokladu, že bude schválen zákon o lobbování, tak zákon související by byl zařazen hned za zákon o lobbování, to znamená, pokud bude schválen jako bod 2, tak bychom potom pokračovali zákonem souvisejícím jako bod 3. Pokud bude schváleno v pátek jako bod 1, tak bychom pokračovali bodem 2. Pokud nebude schválen zákon o lobbování vůbec na program tohoto týdne, tak bychom už o zařazení zákona souvisejícího nehlasovali.

Takže tolik moje návrhy. Já s tím chci představit alternativu toho, jak si Piráti představuji, že by Poslanecká sněmovna měla fungovat, co by měla projednávat, že bychom se v první řadě měli zasadit o to, aby Poslanecká sněmovna fungovala, čili aby projednávala ty věci, aby je neodkládala, aby tu nebyly možné nekonečné projevy. Ale kdo chce kam - (Ministryně Černochová z lavice: Pomozme mu tam.) pomozme mu tam - přesně tak, jak říká paní ministryně. A my tady máme tedy bohužel zatím praxi, že pravidla jednání, která byla projednána ještě v koalici, tak se odkládala, odkládala a bohužel ochota ze strany koalice dát této Sněmovně řádná pravidla jednání tady není.

Za druhé, to je druhá priorita, kterou jsem představoval, tak jsou protikorupční zákony, to znamená, schválení přísnějších pravidel pro střet zájmů u politiků, zejména tedy členů vlády, a ve vztahu k vlastnictví médií; a za druhé, zákon o lobbování.

Čili tento stát by měl mít pravidla, která zabrání systémovému rozkrádání státního majetku, ovlivňování skrytých zájmů tak, jak jsme to ostatně viděli, teď novináři psali o případu, kdy přímo u zákona o lobbování si jedna z největších vlivových skupin, skupina PPF, která historicky platila proti Pirátům inzeráty přes čínský Home Credit a tímto způsobem krmila naše politické odpůrce, tak teď si zase v rámci zákona o lobbování chtěli prosadit výjimku, aby si tam nechali umetenou cestičku, že budou moci nekontrolovaně lobbovat jakoukoliv legislativu, která je napadne. Takže takovýmhle způsobem už tady funguje 30 let legislativa a právě zákon o lobbování by to měl zprůhlednit, aby velké zájmové skupiny konečně byly aspoň trochu pod kontrolou.

A chtěl jsem poděkovat i za podporu, která zazněla v médiích ze strany některých politických subjektů, že souhlasí s tím, abychom se znovu pokusili o projednání dalšího protikorupčního zákona, a to je sněmovní tisk 110, který zpřísňuje podmínky pro střet zájmů.

Druhý okruh vedle protikorupčních zákonů a zákonů, které zfunkční jednání Poslanecké sněmovny, tak se týká podpory rodin s dětmi, které jsou nejvíce bity právě kvůli zdražování, a to je věc, za kterou my jsme bojovali už ve vládě, a prosazujeme ji i tady nadále v opozici. Zákony, které pomůžou právě rodinám s dětmi, ať už jde o dětské skupiny, aby rodiče, kteří chtějí jít do práce, chtějí si přivydělat, tak měli možnost dát dítě do dětské skupiny nebo do školky.

My jsme i v rámci rozpočtu prosazovali navýšení investičních prostředků pro výstavbu škol. A současně zde bude vystupovat kolegyně Klára Kocmanová, která předloží návrh změny programu tak, abychom dříve projednali dětské skupiny, protože tak, jak je to dneska, jak program předložila koalice, tak na dětské skupiny se vůbec dostat nemusí, protože přímo před nimi jsou předloženy dva kontroverzní návrhy, lex Ukrajina ve středu a zákon o elektronických komunikacích, kde je ten přílepek, o kterém jsem už mluvil.

Dále v oblasti podpory rodin s dětmi vedle dětských skupin navrhujeme, aby se pevně zařadila problematika bydlení, protože tady máme návrh zákona, který jsme prosadili v rámci vlády ještě, když byl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který adresuje víc jak 1,2 milionu lidí, kteří mají problémy s tím dosáhnout na dostupné bydlení. A samozřejmě dostupné bydlení, bydlení samo o sobě, je předpoklad vůbec toho, aby lidé potom měli dobré podmínky pro to vychovávat děti nebo chodit do práce.

Takže pokud tady zaznívá, že třeba lidovci jsou sociální svědomí vlády, tak se domnívám, že by neměli přistupovat na další odkládání zákona o podpoře bydlení, který tady bude představovat můj kolega Ivan Bartoš, aby se konečně na něj dostalo, protože ten zákon už tři měsíce leží po lhůtě, kterou stanovila Poslanecká sněmovna. A opět jsme tady viděli, že na výborech je odkládáno jeho projednání. To znamená, vy, občané, dneska máte dražší bydlení místo toho, abychom schválili zákon o dostupnějším bydlení, který je tady reálným řešením této problematiky, který pomůže nejvíce zranitelným skupinám, to znamená, aby každý člověk mohl přijít na úřad a tam dostal asistenci, jak může získat bydlení tak, aby stát nalil více peněz obcím, které mají projekty na výstavbu bydlení tam, kde je bydlení drahé, a tak, abychom současně se zastali i pronajímatelů, protože pronajímatelé se leckdy potýkají s případy, kdy není kvůli různému vyhýbání se možné doručit výpověď z nájmu bytu i těm, kteří jsou nepoctiví, kteří třeba demolují byt. A protahují se soudní řízení, protože na jedné straně je potřeba absolvovat řízení o neplatnosti nájmu bytu a na druhé straně na to navazuje žaloba o vyklizení. Takže ta důležitá změna, která je právě v tom zákoně o dostupném bydlení, o podpoře bydlení, tak ta se právě týká toho, aby bylo možné jednak doručovat datovou schránkou v takovýchto případech, kde je to dohodnuto, aby to ujednání o doručování datovou schránkou nebylo automaticky protiprávní, a současně tedy, aby ten zákon byl projednán.

Chceme samozřejmě podporovat nájemní bydlení, protože to je cesta v dnešní době, kdy dochází k rekordnímu nárůstu cen bydlení, který stále pokračuje, a na vině jsou pomalé územní plány, na vině je samozřejmě i přerušená digitalizace, kterou bylo, pokud bychom pokračovali v tom, co bylo už připraveno, tak dneska mohlo být všechno vyřizováno elektronicky, ale bohužel zvítězily zájmy soukromých firem, které dneska mají ten dobrý byznys právě na těch stavebních úřadech.

Jsem rád, že se aspoň podařilo spustit tedy Portál stavebníka, to je užitečná věc, která se připravila za Ivana Bartoše. Podařilo se spustit digitální oběh stavebních dokumentací tak, aby se ty papíry nezasekávaly na jednom místě, ale stále bohužel ten projekt byl zastaven a odložen o tři roky. Takže to jsou samozřejmě věci, které jsou zcela nepochopitelné, jak je možné, že na jedné straně Ivan Bartoš musel skončit ve vládě, byla tam obrovská mediální masáž a teď se o dva roky odkládá digitalizace všeho. O tři roky se odložila digitalizace stavebního řízení a v médiích o tom není pomalu ani vidu, ani slechu. A současně, ačkoliv Ivan Bartoš tedy byl obviněn z toho, že to zpackal, tak současně vláda vykázala, že vlastně digitalizace stavebního řízení byla dokončena na 80 procent a všechno víceméně funguje. Takže tohle je opravdu zcela nepochopitelné.

Tolik k té druhé prioritě, kterou je podpora rodin s dětmi a všech těch věcí, které s tím souvisí, dětských skupin, které máme na programu, dostupného bydlení a dalších souvisejících zákonů.

A ta poslední záležitost, kterou tady považuju z našich priorit za důležitou vypíchnout, tak je náš ekonomický plán Republika v pohybu. V rámci Republiky v pohybu my jsme navrhli například lepší prostředí pro vznik startupů tak, abychom se vyrovnali Izraeli, abychom se vyrovnali Spojeným státům americkým, Estonsku a tak dále. Takže tam máme důležitý návrh na zaměstnanecké akcie. Opakovaně jsme o tom jednali s Ministerstvem financí, a ačkoliv ODS se zaklíná, že podporuje ty startupy, že podporuje ty malé firmy, tak nikdy, nikdy Ministerstvo financí nedotáhlo tento záměr, ačkoliv se tvářili zpočátku vstřícně, abychom skutečně pomohli startupům, aby nemusely přesouvat ta legální sídla do zahraničí, ale aby zůstaly tady v České republice.

Takže to jsou priority Pirátů: protikorupční zákony, rodiny s dětmi a Republika v pohybu, ekonomické nastartování. Ty další návrhy budou představovat kolegyně Klára Kocmanová a Ivan Bartoš.

Oproti tomu stávající vláda tady hájí návrhy, které jsou její priority, a to je odložit protikorupční zákony. Když jsme viděli, že si zařadili projednání zákona o lobbování až na úplně poslední místo v rámci třetích čtení, což samozřejmě vypovídá o tom, že žádný z těch klubů, které jsou ve vládní koalici, není tím, kdo by aktivně tlačil zákon o lobbování, protože ten program se v koalici sestavuje tak, že každý klub si tam přinese svoje priority, proto to nemá hlavu ani patu, protože každý klub si tam přinese svoje priority, a teď se to nějak sestaví podle pořadí, takže to není ani po celcích, podle jednotlivých ministrů. Už se skutečně blíží volební období ke konci, takže to můžeme pozorovat, že to je sestavováno nahodile, a žádná z těch stran koalice po odchodu Pirátů si neosvojila zákon o lobbování tak, aby ho navrhla jako prioritu pro jednání Poslanecké sněmovny. Takže proto se dostala před lobbování celá řada dalších zákonů, včetně zbraní, včetně Českých drah, atomového zákona a tak dále. Lobbování zůstává tady v Poslanecké sněmovně Popelkou.

Další priority, které vláda předložila na tento týden, tak jsme viděli, že je mezinárodní smlouva s Vatikánem, respektive svatým stolcem; smlouva, která vyvolává obrovské obavy ve veřejném prostoru a mezi občany České republiky, že bude mít dopad na to, aby přikryla zneužívání dětí. To se domnívám, že je zcela nepřijatelné a že tam jsou velmi problematická ustanovení. Tato smlouva nemůže nic přinést České republice a dělá se čistě kvůli tomu, co chce tedy katolická církev, aby se implantovalo do právního řádu České republiky, a nemá to pro Českou republiku žádnou hmatatelnou výhodu. Jediné, co se tam navrhuje a co je velmi problematické, že pod rouškou toho, že se posiluje náboženská svoboda ostatních církví, tak se rozšiřuje zpovědní tajemství tak, aby se dostalo na vyšší v podstatě ústavní úroveň, a tak, aby to bylo zneužitelné k tomu, že každý, kdo se prohlásí za pastoračního pracovníka, tak se na něj nebudou vztahovat standardní zákony, aby svědčil ve věcech, které se týkají trestné činnosti, zejména v oblasti zneužívání dětí.

Další priorita, která tedy byla důležitější než protikorupční zákony, rodiny s dětmi a bydlení, tak je odklad digitalizace. To znamená, to je ten navrhovaný zákon o elektronických komunikacích, který použila vláda jako nosič, tak ten v podstatě vyžere veškerý čas na třetí čtení, takže právě kvůli tomu, že tady lex Ukrajina a elektronické komunikace vyžerou ten čas na třetí čtení, tak se pak nedostaneme k věcem, jako jsou dětské skupiny, které by měly být prioritní, jako by měly být další zákony, střet zájmů a tak dále, a místo toho budeme řešit odložení digitalizace o dva roky.

A samozřejmě tady máme problematiku, na pátek zařazenou, platů. To je věc, která byla schválena v době, kdy Piráti už byli odejiti z vlády. My jsme s tím nikdy nesouhlasili a s tím způsobem, jak to bylo předloženo, s tím obsahem navýšení nejdřív o 14 %, potom o méně, a proč to projednáváme 20. 12.? To je samozřejmě dobrá otázka, kterou bychom si měli položit, proč to projednáváme poslední den před Vánoci? No, protože to bylo účelově od počátku ze strany vládní koalice, ze strany ODS nastaveno tak, abychom posunuli to předchozí čtení, abychom (nesrozumitelné) první čtení, aby tam nebyly splněny lhůty a aby se dostali všichni ostatní pod tlak a bylo to projednáváno těsně před Vánoci.

Takže toto je problém, který vytvořila vládní koalice, kdy cíleně chtěla vytvořit situaci, kdy jediný okamžik, kdy bude možné projednávat tu problematiku platů před Vánoci, tak bude přesně ten den před Vánoci a toto si tedy upekli velmi nešťastně.

Takže to jsou priority vládní koalice. Samozřejmě tak, jak je to předloženo, tak se nedostane ani patrně na zákon, který jako bod 23, sněmovní tisk 761, zákon o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. To je ten zákon, který má aspoň trochu regulovat obchodování s investičními byty, to znamená, aby ti, kteří si nakoupí byt a pronajímají ho přes Airbnb, aby nad tím byla nějaká základní evidence a nestávalo se, že jsou tímto způsobem poskytovány byty, které vůbec nejsou podle stavebních předpisů způsobilé k tomuto využití, jako v podstatě hotelové pokoje. A samozřejmě ruku v ruce s tím jde i to, že pokud bují to Airbnb v centrech velkých měst, tak ta centra se vylidňují. To je to, co vidíme na Praze 1, ze které se stal skanzen. Z Prahy 2 a 3 se pomalu stávají cizinecká letoviska, kde tam už třetina lidí na Praze 3 jsou cizinci podle oficiálních statistik, a samozřejmě oni kupují další a další byty a využívají to i tímto způsobem a domnívám se, že my jako zákonodárci bychom se měli starat o to, aby města zůstávala města a nestávaly se z nich, zejména třeba z centra Prahy, gigantické turistické atrakce, kde už normální lidé nežijí a kde jsou jenom obrovitánské hotely a normální člověk už tam žít nemůže a musí se z toho města vystěhovat, protože každý večer je tam hluk a žít se tam zkrátka nedá.

Takže to jsou oproti těm prioritám Pirátů protikorupční zákony, rodiny s dětmi, Republika v pohybu, jsou tady priority establishmentu, které jsou: odkládat protikorupční zákony, schválit smlouvu s Vatikánem, která přikrývá zneužívání dětí, odkládat digitalizaci a je tam samozřejmě i ten problematický zákon lex Ukrajina, který na principu kolektivní viny dopadá na spoustu slušných etnických Rusů, kteří tráví třeba i 10 let v České republice, pracují tady, udělali - přispívají fungování naší společnosti, odmakali si to, mají tady třeba i vystudovanou školu, mluví plynně česky, jsou plně integrováni do společnosti, očekávali, že dostanou občanství - a teď na základě této kolektivní viny je jim to odkládáno nebo odepřeno.

A samozřejmě problematika zvyšování platů. Nicméně my si myslíme, že by bylo žádoucí projednat i zákon o platech. My tam máme pozměňovací návrhy, které naopak snižují náhrady, které časem v důsledku růstu mezd a na to navázaných růstu náhrad - protože tam je fixní koeficient - tak, aby v té problematice platů došlo k tomu, že zkrouhneme náhrady, které vyskočily způsobem, který už před občany není obhajitelný, protože dneska už náhrady na dopravu v některých případech přesahují i 50 000 korun měsíčně, zatímco ceny cestování vlakem nebo autem se dramaticky nezvýšily a není to nadále ospravedlnitelné.

Samozřejmě jsou tam i v tom programu návrhy změn, které podporujeme. My se stavíme plně za trestní zákoník, což je věc, kterou jsme vybojovali, když jsme byli ve vládě - to je zákon, který zahajuje modernizaci českého vězeňství tak, aby příslušníci Vězeňské služby dokázali standardně pracovat s vězni, abychom měli menší počet vězňů, abychom méně uplatňovali trestní represi, abychom se vrátili zpátky na západ, protože máme dvakrát větší počet vězňů. Takže nechci, aby to vyznělo tak, že jenom navrhujeme změny a že si stěžujeme, ale jsou tady i zákony, které jsme podpořili a které vnímáme jako důležité a zodpovědné dotáhnout.

Děkuji za pozornost.