Michálek (Piráti): Úřad se bude muset samozřejmě návrhu přizpůsobit

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové,

ke střetu zájmů již bylo řečeno všude a všechno. Takže ani já vás nebudu dlouho zdržovat. Chtěl jsem vás poprosit o podporu mého pozměňovacího návrhu, který je pod písmenem d, který zpřísňuje pravidla proti střetu zájmu. Mám pro to tři argumenty.

Za prvé. Slíbili jsme to ve volbách občanům, že zlepšíme pojistky proti střetu zájmů, a ti nám dali mandát, abychom to udělali. Napsali jsme si proto i do programového prohlášení vlády.

Za druhé. Lidé potřebují obnovit důvěru, že politici chodí do politiky něco zlepšit a ne si tam přihrávat zakázky, dotace a nahrabat si.

A za třetí. Když už nějaké principy v zákoně máme, v tomto případě v zákoně o střetu zájmu, tedy že politik nemá současně vládnout a současně inkasovat peníze z těchto veřejných zdrojů a že nemá vlastnit média, tak se musíme starat o to, aby byl tento zákon vymahatelný.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podstata mého pozměňovacího návrhu spočívá ve dvou změnách. Za prvé. Už se nebude posuzovat to, jestli je určitá společnost, prostřednictvím které jsou vypláceny dotace například, ovládána veřejným funkcionářem, ale bude se používat pojem skutečného majitele, což je pojem, který používá legislativa proti praní špinavých peněz, který používají banky a který nejde jednoduše obcházet.

Za druhé. Úřad bude moci v případech, kdy dochází k porušování ustanovení zákona, nařídit rozhodnutím učinit majetkové kroky, které povedou k nápravě. Proti mému návrhu byly vzneseny dvě námitky.

Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 9% Ne 87% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7746 lidí

Za prvé někteří kritici říkají, že to je protiústavní přílepek. Domnívám se, že toto označení je i tady v Poslanecké sněmovně i ve veřejném prostoru leckdy nadužíváno. Připomenu, že ti samí kritici tvrdili, že protiústavní je samotná předchozí novela zákona o střetu zájmu. Ale Ústavní soud jí posvětil. Ten můj návrh není přílepek z toho jednoduchého důvodu, že má úzký vztah k projednávanému zákonu, neboť rozšiřuje působnost. Samozřejmě i řada dalších kolegů zde historicky předkládala podobné ambiciózní pozměňovací návrhy, včetně kolegů z hnutí ANO.

Ta druhá námitka směřuje k tomu, že ten zákon snad má být proti jednomu člověku. Určitě to tak není, ten zákon má chránit naši demokracii do budoucna, tak jak o tom mluvil Ústavní soud ve svém nálezu. Svědčí o tom i to, že ten zákon projednáváme bez ohledu na to, zda ten či onen bude nebo nebude poslancem. Projednáváme ho proto, že ty principy v něm považujeme za správné. Není tomu tak, že by ten zákon byl proti jednomu člověkovi, spíše je tedy jeden člověk proti tomuto zákonu.

Nebudu vás zde zatěžovat právními otázkami, zde odkážu na písemné vypořádání připomínek, které jsme obdrželi na kontrolním výboru a obdrželi jste to všichni do svých e-mailových schránek. Všechny ty připomínky byly vypořádány a zákon můžeme v této podobě schválit, aniž bychom se museli bát, že vznikne nějaký zásadní problém. Samozřejmě úřad se bude muset návrhu, pokud bude schválen, přizpůsobit, bude pro to mít určité kapacity, jeden nebo dva úvazky, což je věc řešitelná. A diskutovali jsme i s panem ministrem velmi krátce, jestli je nebo není potřeba kvůli tomu posouvat účinnost, legisvakanci, aby se na to mohl úřad více připravit, a dohodli jsme se, že setrváme na tom návrhu, jak ho předložil pan předseda Cogan.

Poslední věc, kterou jsem chtěl uvést závěrem, že ten návrh zde byl předložen už 14. dubna 2021. To znamená, že zde v Poslanecké sněmovně už leží téměř dva roky bez toho, aniž by se o něm hlasovalo. Tak bych chtěl poprosit, jestli bychom mohli být vstřícní dále neprodlužovat projednávání tohoto návrhu a dnes o něm hlasováním rozhodnout.

Děkuji.

Psali jsme: Michálek (Piráti): Zákon nepůjde obejít svěřenskými fondy Michálek (Piráti): Peníze mizely v černých dírách Michálek (Piráti): Nejvyšší státní zástupce má jednat ve veřejném zájmu, ne v zájmu mocných Michálek (Piráti): Anonymní udávání není věc, kterou by měl chránit tento zákon

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama