Michálek (Piráti): Ví vůbec Petr Fiala, že existuje i karta červená?

Výjimkou by byly pouze členské příspěvky do výše 5000 korun a mzdy zaměstnanců stran. Změna má zajistit větší kontrolu nad zdroji financování a zabránit zneužívání netransparentních prostředků, které oslabují důvěru občanů v demokracii.

„Chceme jasně dohledatelné zdroje financování politických stran. Všichni si pamatujeme Zemanovy kampaně, které údajně vůbec nevedl a nezadával. Ale měl ‚přátele‘, kteří utratili miliony korun, aniž by bylo jasné, odkud ty peníze pocházely. Vazby na ruské firmy, jako je LUKoil, 13 milionů na kampaň od švýcarského advokáta Fabio Delca, kterého následně USA zařadilo na sankční seznam kvůli praní ruských peněz. A dárci, kteří tvrdili, že na kampaň nikdy nepřispěli, jsou jen špičkou ledovce. Takové praktiky jsou hrozbou pro bezpečnost. Lidé mají právo vědět, kdo financuje politické kampaně a kdo skrz peníze může tahat za nitky, abychom se neprobudili v polomafiánském autoritativním režimu. Proto Piráti navrhli, aby musely strany používat transparentní účty. A také aby strany a sponzoři nesměli využívat peníze ze zdrojů mimo EU. Jen tak zabráníme tomu, aby totalitní režimy a zákulisní skupiny řídily strany přes černé peníze,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Piráti také upozorňují na širší problém nedostatečné kontroly finančních toků v České republice. Od roku 2020 proteklo přes průtokové účty více než 130 miliard korun, které mohly sloužit k podpoře aktivit Putinova režimu v Evropě či financování mafiánských aktivit.

„Cifršpióni z Finančního analytického úřadu sice zabaví podezřelé sumy, ale kvůli neprokázání trestné činnosti musí často peníze vracet. A to i když transakce nemají žádný ekonomický smysl a logiku. Vláda za 3,5 roku tento problém nevyřešila, přestože jde o zásadní bezpečnostní riziko pro Českou republiku i Evropu,” kritizoval Michálek s tím, že ministr Blažek s řešením otálel, i když to měl udělat do konce roku.

„Je tedy jasné, že Fialova vláda průtokové účty nezvládne vyřešit, ačkoliv mluvili o ruské hrozbě a označovali to za prioritu. Blažkovo otálení je dané tím, že to nechce řešit. Naopak teď vyšlo najevo, že se Blažek místo toho věnuje soukromí státní zástupkyně, která vyšetřuje kauzu brněnských bytů. Kolikátá žlutá karta to asi bude? A ví vůbec Petr Fiala, že existuje i karta červená?“ dodal směrem k premiérovi.

Piráti vyzývají vládu, aby začala ruskou hrozbu řešit reálně, nejen na billboardech a schválila zabavování peněz z průtokových účtů a pirátské návrhy na povinné transparentní účty politických stran a zákaz peněz ze zdrojů mimo EU. „Bez průhlednosti zdrojů a výdajů politických stran důvěru obnovit nezvládneme,“ uzavřel Michálek.

