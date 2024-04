Ministr Bartoš: 70 % obcí nespokojených se svým bytovým fondem

reklama

Jste starosta, který v hospodě pořád poslouchá, že mladí tu nemají kde bydlet. Ve školce chybí nejmíň dvě vychovatelky a za zubařem místní jezdí 30 kilometrů daleko. Obci by se pro ně vlastní bytový dům hodil, už jen projekt ale spolyká dost peněz a celé to zpapírovat a uřídit nebude legrace. Na účtu to navíc není žádná sláva…

Takových starostů a starostek je víc. Podle našeho průzkumu je 70 % obcí nespokojených se svým bytovým fondem. Málokterá má přitom dost peněz na to, aby zaplatila už jen dokumentaci. Proto jsme samosprávám nabídli na přípravu projektů dostupného nájemního bydlení 400 milionů z Národního plánu obnovy. Když to sečteme s předešlou podporou, je to už přes 1,4 miliardy. V každém kraji jsme taky rozjeli praktické poradenství – experti jim pomůžou nastavit financování nebo třeba sehnat stavaře a ekonoma.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

