Ministr Bartoš: Letos 20 milionů, příští rok 40. Je v tom i školení uživatelů

Já vám všem přeji hezký a pravděpodobně dlouhý den, který je před námi. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes nás čeká třetí čtení zákona, kterým je zaváděn takzvaný e-doklad. Já už dnes nebudu představovat celý projekt e-dokladu. Ostatně třetí čtení k tomu úplně neslouží a nepovažuji za účelné opakovat to, co mnozí z vás slyšeli již dvakrát a ti, kdo jsou členy příslušného výboru či podvýboru, který se tímto tiskem zabýval, již čtyřikrát. Já bych pouze shrnul aktuální vývoj a odpověděl bych v úvodní řeči na některé časté otázky a představím i pozměňovací návrhy.

Kdybych měl shrnout aktuální stav, tak vývoj aplikace, která umožní prokazovat se elektronickým dokladem, jde zdárně dopředu. My bychom v prosinci spustili testovací provoz a chystají se školení k využívání e-dokladu, nicméně to faktické využívání, respektive přijímání e-dokladu, není nikterak náročné.

Pokud ten zákon bude projednán tak, jak je v plánu, tak od 1. ledna začnou povinně přijímat ústřední orgány ten e-doklad, ale jednáme i s některými dalšími orgány a osobami, které by dobrovolně začaly akceptovat e-doklad již dříve. V tom zákoně je to takto popsáno. Tam jsou nějaké milníky, kdy vzniká povinnost, ale vždy je tam možnost vlastně touto cestou se vydat. Jednáme tak třeba s obcemi, jako je Vír nebo Tetín nebo s krajem Vysočina. Takže již od počátku ti, kteří se budou moci zapojit - a já bych možná poprosil aspoň trochu o ztišení.

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Naprosto chápu, pane místopředsedo. Prosím opravdu v sále o klid!

Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Ivan Bartoš: Ne že bych to hlasem nezvládl, ale soustředění pak není úplně v pořádku.

Policie, a ten dotaz byl častý, ze zákona bude povinna přijímat e-doklady při prokázání až v půlce roku, ale tak, jak postupuje ten vývoj, mohla by začít dobrovolně přijímat e-doklady již během března a dubna.

Byl dotaz, který se týkal nákladů celého řešení. Ty náklady na vývoj aplikace, která je vlastně postavená nad nově aktualizovaným Portálem občana, se drží ve stanovených mezích. Letos je to zhruba 20 milionů korun a příští rok ta částka za celý rok bude zahrnovat čtyřicet, ale ta zahrnuje i školení uživatelů a reálné náklady na ten samotný produkt jsou tedy výrazně nižší.

Já jsem chtěl reagovat ještě na otázku, která je nasnadě. Zazněla zde obava, že až za dva roky přijde Evropská digitální peněženka, tak toto všechno vyhodíme. Nikoliv. Velká část toho, co dodáváme již dnes, ať už jsou to ty protokoly, na kterých ten systém běhá, bude použitelná právě i u Evropské digitální peněženky. Bude se měnit část střev, tak zvaných střev té aplikace, třeba napojení na další systémy. Ale to v pozadí, co teď vyvíjíme, zůstává stejné. Ale hlavně, co nám zůstane, je know how uživatelů, kteří to budou používat, že se naučí, že je zde alternativa k plastové kartičce a zároveň až přijde eWallet, evropská digitální peněženka, tak obce budou mít čtečky i třeba ty aplikace, které následně budou moci ty nové eDoklady přijímat. My tak vlastně budeme mít dva roky náskok v používání. Největší náklad je vybavit a připravit úřady, aby to používaly, naučit lidi, že tato možnost existuje a toto všechno budeme mít hotové. Často se setkáváme (s tím), že se něco schválí, přichází to do praxe a na straně státu, obcí je jakási nepřipravenost na tu akceptaci tohoto řešení. Nicméně toto zvládneme právě díky tomu, že eDoklady v té naší verzi již budou fungovat a nabíhat.

Já jsem k tomu návrhu dal tři pozměňovací návrhy, které umožňují lepší spolupráci jak s bezpečnostními sbory, tak i se soukromým sektorem. Ten pozměňovací návrh první - a ten si myslím, že je velmi důležitý - umožňuje i soukromým osobám poté, co projdou primárně přísným akreditačním procesem, aby se s vlastními aplikacemi připojili na systém eDokladů a nabízeli funkci prokázání totožnosti ve své aplikaci. Nabízí se v té první vlně a i vlastně takto postupujeme, že to budou instituce, které třeba v tuto chvíli poskytují nějakou digitální identitu pro komunikaci v digitálním světě. Tam bude umožněno samozřejmě skládat do té aplikace i jiné funkcionality. Zároveň je to příprava na tu Evropskou digitální peněženku, která ty možnosti zapojení dalších subjektů, které budou poskytovat tu technologii peněženky, bude dále rozvíjet. A bude tam opět třeba mít aplikaci. Ale pak už tam budou třeba letenky, rezervace hotelu, cestovní doklady, prostě to, co znáte, pokud používáte nějakou z peněženek těch technologických firem. Nabízí se třeba systém Android nebo systém, který běží Applu.

Ten druhý pozměňovací návrh umožní provázat čtečku s aplikacemi, které dnes používá policie nebo Celní správa, ti samozřejmě na ústřednách můžou používat to standardní řešení, ale policie má přesto i třeba v terénu teď, jak používá ta přenosná mobilní zařízení pro výkon té své funkce, jisté speciální požadavky třeba na integraci.

A poslední pozměňovací návrh - já si myslím, že je správný, jsem rád, že jsme se na něm nakonec shodli - zavádí přestupek za zneužití toho eDokladu. Staví tak vlastně tu elektronickou verzi na úroveň tomu fyzickému. Jedná se tedy o podobný přestupek, který máme v zákoně již dnes o občanských průkazech. Zavedení přestupku pak umožní přímo poskytovat osoby, které se prokážou tím cizím eDokladem, aniž by bylo nutné jaksi čekat s tím, než bude dokonán nějaký čin, samotný účel zneužití toho eDokladu. Například, když pomocí toho někdo spáchá podvod, tak už to samotné prokázání v tuto chvíli bude jako přestupek tedy totožný s eDokladem.

Možná na závěr chci říci jednu věc, která je důležitá, aby tady zazněla zejména tedy směrem i k veřejnosti. Není to žádný odchod od plastových občanek. Ty občanské průkazy tak, jak je známe, normálně zůstávají a tak jak občanský průkaz slouží k doložení, že existuje nějaký Ivan Bartoš narozen s trvalým bydlištěm v centrálních registrech, tak stejně tak ta eDokladovka vygenerovaná v tom telefonu, zabezpečená, s možností ji zneplatnit skrze Portál občana, tak je jenom další alternativou pro ty, kteří si již zvykli, že u sebe nenosí peněženku, neboť většinu věcí dokážou odbavit pomocí mobilního telefonu, ať už je to platba, ať už je to nějaká služba. A často vidím, že tu občanku mají lidé vloženou v tom zaklápěcím pouzdru na telefon spolu třeba s nějakou další kartou. Tak ta ambice je, aby skutečně pomocí mobilního telefonu a aplikace budete moci prokazovat totožnost postupně na těch místech tak, jak předpokládá zákon náběh té povinnosti. Toliko úvodem pro všechny tři pozměňovací návrhy. Mám samozřejmě souhlasné stanovisko při hlasování, ale k tomu se věřím dnes dostaneme.

