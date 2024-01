Ministr Bartoš: Na MMR chystáme rozsáhlé investice do výstavby a rekonstrukcí bydlení

reklama

Po 16 letech bude Zlín znovu stavět vlastní byty! Město plánuje oživit místo, kde před pár lety proběhla demolice nevyhovující stavby. Postaví tam čtyřpodlažní dům s 31 byty. A to i díky podpoře Ministerstva pro místní rozvoj. Na výstavbu město využije 25 milionů korun v podobě dotace a zvýhodněného úvěru od Státního fondu podpory investic, který je pod MMR. První nájemníci by se měli nastěhovat možná už v příštím roce. Město usiluje o výstavbu i dalších nájemních bytů v jiných lokalitách. Zlín tak vstupuje do nové éry, kdy se městské byty neprodávají, ale staví! Velké díky za to patří taky našemu radnímu pro bydlení Jiří Robenek. Skvělá práce!

A to není všechno. Brzy se budou ve Zlíně kolaudovat byty pro absolventy místní univerzity. Město tak bojuje proti odlivu mladých lidí, kteří po dokončení studia často odcházejí pryč. Podporované bydlení je jednou z cest, jak tomu zabránit.

S rozšiřováním bytových fondů pomůžeme obcím po celé republice. Na MMR chystáme rozsáhlé investice do výstavby a rekonstrukcí. Do dostupného nájemního bydlení plánujeme v příštích letech dostat až 20 miliard korun.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

