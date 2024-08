Ministr Bartoš: O čem je digitalizace stavebního řízení

Různé agendové systémy, které dosud používaly stavební úřady, jsou aplikace, běžící přímo na počítačích, pro maximálně pár desítek lidí, šité na míru konkrétnímu úřadu. V takovém případě není tak složité napojit je na místní spisovou službu, ekonomický systém a podobně. Tyto aplikace se zlepšovaly a upravovaly skoro třicet let, na začátku ani náhodou nebyly perfektní.

Ministerstvo pro místní rozvoj s dodavateli nasazuje a rozvíjí nový moderní systém pro 1400 úřadů, do kterého se zapojují tisíce uživatelů současně a sahají po jedněch datech. Po schválení novely stavebního zákona se během půl roku provedla změna architektury – kompletní analýza, vývoj, test a start. Součástí je i portál pro podání žádosti a sledování toho, jak prochází schvalováním a povolením.

Je to univerzální řešení pro práci se sdílenými daty. Naším cílem je maximální uživatelský komfort těch, kteří staví a podávají žádosti přes online portál, tak těch, kteří na straně úřadů se žádostmi pracují. Hned toho bohužel nedosáhneme, ale každý den se k tomu přibližujeme. Systém digitálního stavebního řízení pravidelně podle plánu vylepšujeme a zároveň běží úpravy v reakci na zpětnou vazbu od uživatelů. (více ZDE)

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády

Chtěl bych se omluvit za problémy, které náběh působí na kterékoliv straně, a uznávám, že čas na zorientování se v systému byl pro úředníky i vzhledem k možnostem velmi krátký. I podle zpětné vazby teď navazujeme další sérií školení a webinářů.

Pokud teď zaznívají hlasy, že původní systém byl lepší, je to jako kdyby v roce 2012 při nástupu relačních databází někdo tvrdil, že lokální Excel je to nejlepší řešení, byť v něm skutečně můžete, pokud ho máte vyladěný, udělat spoustu užitečných a funkčních věcí.

Pokud byl dosavadní systém a starý stavební zákon v pořádku, proč tedy předtím panovala tak hluboká nespokojenost s délkou stavebního řízení a celým procesem? Proč celý projekt digitalizace stavebního řízení ležel na Ministerstvu pro místní rozvoj pod vedením ANO osm let? Všichni věděli, že je potřeba s tím něco udělat. Nikdo do toho nešel, protože bylo zřejmé, že to budou provázet komplikace, odpor ke změně a jde to proti různým zájmům.

Nový stavební zákon a moderní digitální řešení potřeba bylo a je a jsem vděčný za každého, kdo na téhle společné cestě pracuje a aktivně se podílí na její realizaci. Všem tlakům navzdory. Děkuji všem za dosavadní nasazení i za trpělivost, než se tato zásadní změna usadí a budeme z ní jako společnost benefitovat.

PS: Pokud něco způsobilo nižší propustnost stavebního řízení, tak to nebyl nový informační systém nebo jednodušší stavební zákon, ale uměle vyvolaná a živená panika před prvním červencem. Je to hlavně zahlcení žádostmi, podanými podle starého stavebního zákona, které neúměrně zatěžuje úřady. U řízení podle nového stavebního zákona jsme do konce roku prodloužili základní lhůty pro rozhodnutí stavebního úřadu na dvojnásobek.

