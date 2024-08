Ministr Bartoš: Pozitivní změny nakonec pocítíme všichni

Léta byli všichni nespokojení s délkou stavebního řízení a celým procesem. Nikdo s tím ale neměl odvahu pohnout - včetně hnutí ANO, které na to mělo osm let. Jediné, co zvládli, byl zpackaný zákon a předražené zakázky k digitalizaci, kdy nám hodili do klína tikající bombu.

My jsme se do tohoto obřího náročného projektu pustili, protože to je nutně potřeba, i když by bylo snazší sedět se založenýma rukama. Další odklad by navíc ohrozil miliardy pro naši zemi z Národního plánu obnovy, protože jsou zde jasně dané milníky, které musíme plnit.

Dlouhodobě to přinese zrychlení povolování staveb, zlevnění výstavby, osekání byrokracie i omezení prostoru pro korupci. Nijak nepopíráme, že jsou v této fázi obtíže, které nás mrzí a snažíme se je aktivně a co nejrychleji řešit. Jsme v úzkém kontaktu s profesními organizacemi, zástupci samospráv i jednotlivých úřadů, abychom na základě zpětné vazby posouvali systém směrem k co největší efektivitě a uživatelskému komfortu.

Děkujeme všem za jejich práci a trpělivost. Pozitivní změny nakonec pocítíme všichni - občané, firmy i Česko jako celek.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky