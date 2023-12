Ministr Bartoš: Přerod na evropskou digitální peněženku bude významně lehčí

reklama

Děkuji za slovo. Já bych chtěl ještě doplnit, a i vlastně reagovat na to, o čem zde mluvil pan senátor Canov. My jsme to řešili i na výboru a já jsem vlastně rád, že ty dotazy padly. Já bych to vzal odzadu.

My, když jsme připravovali tu legislativu, tak zde byly 3 oblasti, které i na vládě zazněly – tyto je potřeba ještě doklepnout nebo dodiskutovat. První oblast byla – tak jak jsem zmiňoval, že se trestá přestupkem zneužít dokladu klasické občanky a následně se řešení případné zneužití, jestli je to nějaký trestný čin, tak zde byl rozpor s Ministerstvem vnitra, že by se přistupovalo k tomu elektronickému dokladu jinak. Nakonec ta dohoda je tedy taková, že to je skutečně procesně stejný postup. Pokud by se někomu podařilo zneužít e-doklad, je to vlastně část Ministerstva vnitra, řeší se ten přestupek. A pokud pak dojde k nějakému činu a pokutuje se – myslím, že je to zhruba 10 tisíc korun. Toto tam bylo doplněno.

Druhá část, která tam byla doplněna, my jsme předpokládali – a tak jak jsme intenzivně už od září jako i na tom technickém řešení pracovali, což uložila vláda svým usnesením jak agentuře DIA, tak i dalším subjektům. Je to ta část, která se týká právě policie, protože oni mají speciální požadavky z pohledu své aplikace.

A třetí věc si myslím, že byla správná taktéž s výhledem a taková byla dohoda s výhledem na – a já si myslím, že takhle to je správně obecně – stát by měl zajišťovat nějakou infrastrukturu, která je základní. Zazněla i v otázce té české dokladovky, ale možná i budoucí European Wallet, kterou skutečně může skrze jakousi koncesi řešit nějaké konsorcium, to nemusí vlastnit tuto aplikaci budoucí úplně stát, aby byla umožněna i třetím stranám, které splní certifikační podmínky, mít aplikaci, která umožňuje zobrazit ty e-doklady. Připojí se vlastně na tu API Portál občana a tu část, která se týká zejména – tady jsou to banky, ale je to třeba i Moje ID, ty, které teď poskytují identitu, to byla ta část, která byla doplněna třetí. Pokud to bude do budoucna minimálně divně vypadat, tak pokud bude nějaký návrh, který víme, že se dopracovává na načtení, byť je na něm konsensus již na samostatné vládě, můžeme to udělat tak, že ho bude předkládat jiný poslanec a dostaneme se skrze tuto úsměvnou... skrz ten úsměvný paradox, který zde zmínil pan senátor Canov.

Ohledně těch investici. My bychom čekali na implementaci té evropské digitální peněženky do roku 2026, předpokládám. Ta investice, která teď do toho jde, ať už je to vývoj té aplikace, což jsou nějaké desítky, nižší desítky milionů nebo desítky milionů, ono se to nevyhodí. Tam ten problém je – ta aplikace potom bude to, co ten občan bude používat s nějakou obměnou, ale mění se to pozadí, kde už budou ty certifikáty třeba z celé Evropy, celý ten ekosystém, který je prostě robustní. A je úplně jiný, než teď my nabízíme tuhle tu e-peněženku, do které klidně z portálu občana může přibýt i další doklad.

Mojí ambicí je dostat tam potvrzení o studiu, protože ne nevýznamná část populace, asi milion lidí, v tom věku, kdy máte potvrzení o studiu, si furt chodí na to studijní nebo si už pošle i ten formulář a nosí si s sebou ty potvrzení o studiu, to takhle rozdává všude, kde uplatňuje ty studentské výhody, které z toho plynou. Takže aplikace zůstane. A pro mě je zásadní, aby občané se naučili používat ty elektronické služby. Někdo má Apple Wallet, někdo má Google Wallet, tam občas se vám podaří tam nahrát nějaký lístek do letadla nebo na koncert, ne všecky ty vydavatelé to podporují, ale aby občan uměl s tímto pracovat, na druhé straně je to v řadě příkladů ta kompetence, chybí u těch úřadů a státu. Neumí, nejsou připraveni to načíst.

Pokud budeme připraveni v těchto obou dvou fázích, tak přerod na tu evropskou digitální peněženku, která už bude celoevropská, tak bude významně lehčí. A ta investice se do toho započítá. Jenom dám jednoduchý ještě příklad v tom zahraničí – od 1. 1., což máme za pár a já se na to těším, nebude potřeba s sebou vozit ty doklady jako šofér, který potřebujete, některý ještě budete muset mít, když jste třeba šofér z povolání – je to proto, že se policista při vašem ověření podívá do registru a vidí, že máte platný řidičský průkaz. Ale zahraničí policista na dálnici v Německu se tam nepodívá. Takže když vyjedete za hranice, tak taky s sebou musíte mít mezinárodní – nebo řidičský průkaz, jež je platný v Evropské unii, tak tady to bude velmi podobné. European Wallet pak bude stejná.

A jenom ještě k tomu náběhu. Zákon měl skutečně nabýt účinnosti prvního ledna. A dílem i kvůli projednávání a opravě technické chyby jsme navrhli tu účinnost posunout o 15 dnů. Smyslem té jednotné účinnosti je, aby se povinnosti, o kterých jste hovořil, objevovaly předvídatelně. A aby lidi vlastně někde v půlce měsíce nepřekvapila nějaká nová povinnost. Nicméně pro občany žádná nová povinnost nevzniká, je tam ta dobrovolná varianta toto používat. A ty úřady, kterých se to týká, což jsou v podstatě ta ministerstva a ještě nějaké ÚSÚ, tak ty se na tohle to připravují někdy již od října.

Takže chápu, že i ten důvod věcný, proč by to mělo vždycky platit od nějakého datumu, ale tady nevzniká povinnost. A ještě senátní legislativa nás upozornila v průběhu projednávání, že pokud ten zákon vyjde ve Sbírce ve druhé půlce měsíce, dojde k nabytí účinnosti nesprávným pořadím, ale to riziko otočení účinnosti, o kterém pan Senátor Canov hovořil, my jak s legislativou sněmovnu, tak s redakcí Sbírky zákonů jsme domluveni, že všichni hlídají, aby k tomuto jako omylu – zapíšeme B) před A) – nedošlo. Snažili jsme se vlastně vyřešit tu věc procesně, aby nenastala ta chyba, před kterou správně i třeba legislativa Senátu varovala. Tolik moje první reakce.

