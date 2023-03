Ministr Bartoš: Věřím, že na podpoře rodin se v koalici shodneme

reklama

Vy, co máte děti, tak to znáte. Práce musí jít na čas stranou, příjmy domácnosti se propadávají a peníze, které dostanete od státu, to nemůžou všechno pokrýt. Zvyšují se ceny energií i potravin a nájmy taky letí nahoru. Třeba u důchodů dneska už máme systém, který seniorům přidává v závislosti na inflaci. A my si myslíme, že rodičovské příspěvky by to měly mít podobně.

Připravili jsme tedy návrhy, které tohle zavádí. Rodičáky totiž "zamrzly“ v roce 2020 a jejich "hodnota“ kvůli rostoucím cenám tak ještě klesá. Pravidelné navyšování jsme prosazovali už v minulosti, ale ANO to shodilo ze stolu. Teď to ale chceme napravit. Máme 3 konkrétní možnosti výpočtu pravidelného navyšování rodičovského příspěvku, které by se odvíjely nikoli od inflace, jako je tomu třeba u důchodů, ale od výše průměrné mzdy, a tím pádem od vývoje české ekonomiky.

Příklad: dle varianty, kterou by se podařilo prosadit, bychom pro výpočet používali devíti až jedenáctinásobek průměrné mzdy v předminulém roce od narození dítěte. To konkrétně znamená, že pro letos narozené děti by se použila data o průměrné mzdě z roku 2021 a když vezmeme desetinásobek, byl by to nárůst ze současných 300 tisíc na zhruba 378 tisíc. To je při čerpání do 3 let věku dítěte nárůst o 2450 korun měsíčně.

Tohle je náš cíl. S tím jdeme do vyjednávání. A věříme, že na podpoře rodin se v koalici shodneme.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

