Ministr Bartoš: Z průvodu Prague Pride jsem ještě teď nabitý pozitivní atmosférou

Z průvodu Prague Pride jsem ještě teď nabitý pozitivní atmosférou, která na celé akci panovala. Desítky tisíc lidí (média píší o 60 000) přišly podpořit to, aby všichni bez ohledu na sexuální orientaci měli rovná práva a podmínky pro život.

Osobně jsem optimistou. Měl jsem možnost potkat spoustu super lidí, kterým není jedno, co se okolo nich (a v jejich zemi) děje a přejí si to změnit. "Občanství druhé kategorie" a neférový přístup ze strany státu by měl skončit a mělo by se tak stát co nejdříve.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

