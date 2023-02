Ministr Baxa: Předkládáme návrh, který komplikuje politický vliv na volbu

reklama

Děkuji. Já jsem si chtěl nechat detailnější komentář do svého vystoupení. Tak, paní kolegyně Peštová, prostřednictvím pana místopředsedy, já jsem tu větu řekl zcela záměrně, protože vaši kolegové tady pojmenovali pojetí veřejnoprávních médií, který my zásadně odmítáme. My nejsme tady od toho jako politici, abychom hodnotili, zda jsou veřejnoprávní média objektivní nebo neobjektivní, nebo co by generální ředitel na základě přání poslanců měl dělat. Takového generálního ředitele já opravdu nechci.

Každý demokrat, každý demokratický politik, by toto, paní poslankyně Veroniko Peštová, měl jasně pojmenovat a říct. My chceme generálního ředitele, který bude postupovat nezávisle na politickém vlivu a my jako poslanci vládní koalice toto tady hájíme. My tady nemluvíme o neobjektivní České televizi, o tom, co by měl dělat generální ředitel. Proto my tady předkládáme návrh zákona, který komplikuje politický vliv na volbu generálního ředitele. Komplikuje politický vliv na volbu generálního ředitele!

Já už se teď nedivím poslancům Juchelkovi, Babkovi a dalším, že tady neodpovídali na mé otázky, které se týkají našeho správného kandidáta. Protože vy jste toho správného kandidáta takto definovali. My chceme veřejnoprávní média, která jsou zásadně odstíněna od politického vlivu. Politické reprezentace se střídají, jednou jsme v opozici my, podruhé jste v opozici vy. Ale musejí tady být veřejnoprávní média, která stojí nad politickým provozem, komentují jej, hodnotí velmi přísně. Nemusí se nám to líbit, ale pro kvalitu demokracie je to naprosto důležité. Ne, že tady budeme říkat, že jsou veřejnoprávní média neobjektivní, nebo že by si měly dělat názor podle toho, co my si myslíme.

