Ministr Baxa: V systému filmových pobídek zvyšujeme množství peněz

Vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové.

Já teď vystoupím vlastně na závěr těch, kteří se hlásili včera v rozpravě. Ale určitě jsem o tom připraven reagovat dál. Já bych si možná po tom závěrečném slově dovolil shrnout nějakou reakci na ta jednotlivá vystoupení. Teď bych tady chtěl přednést své dva pozměňovací návrhy, které předkládám tedy jako poslanec. Jeden je spíše technický, druhý je, bych řekl, z povahy té věci velmi zásadní.

Tím prvním je pozměňovací návrh pod sněmovním číslem 4854. Jedná se o pozměňovací návrh, který reaguje na to, aby financováním fondu, tak jako to potom plánujeme i u Státního fondu kultury, bylo opravdu méně závislé na provozních prostředcích poskytovaných Ministerstvem kultury. Jenom připomenu, že v současné době je státní fond kinematografie, ten současný státní fond, financován především příjmy z prodeje licencí filmů v majetku státu a částečně tou dotací.

My rozšiřujeme nebo navrhujeme rozšířit okruh těch způsobů, kterými lze fond financovat mimo dotace ze státního rozpočtu o to, aby se na financování fondu mohly využít ve výši 25 % výnosy z poplatků z kinematografického představení, zjednodušeně řečeno, tedy příjmy z prodeje lístků v kinech. Ten důvod je takový, že je to poměrně stabilní zdroj příjmů, tedy i předpokládáme stabilní zdroj fondu, ale nechceme, aby samozřejmě všechny příjmy této kategorie byly použity na provoz. Tak to omezení je takové, že je to 29 % výnosů z poplatků z kinematografického představení, maximálně však ve výši 10 milionů korun.

Mgr. Martin Baxa ODS



ministr kultury Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Potom ten můj zásadním pozměňovací návrh pod sněmovním číslem 4853, který reaguje na velkou diskusi, která vlastně měla dvě zásadní etapy. Tou první je dlouhodobá debata o výši finančních pobídek v České republice, jenom připomenu, že ta stávající výše je 20 %, která v době, kdy se s filmovými pobídkami začalo, tak byla, řekněme, standardní.

Postupem času ale začalo docházet k tomu, že v řadě zemí výše filmových pobídek narůstala, u nás zůstávala shodná. Ale neznamenalo to dlouhodobě to, že by filmový průmysl v Česku tímto trpěl, protože pořád jsme měli další přednosti, výhody, které řekněme vyvažovaly tu 20% výši filmových pobídek. Patří tam lokace, kterými Česko vyniká. V řadě skvělých filmů vidíte české, moravské hrady, zámky, historická centra měst a tak dále, i slezská, tedy abych to řekl správně. Přehledné právní prostředí, transparentní způsob vyplácení filmových pobídek, ale také, a zejména bych možná řekl vysokou kvalitou filmových profesionálů, kteří v tom průmyslu působí, počínaje těmi profesemi s vysokou mírou kreativity, ale až po profese technické, které jsou ale pro ty zahraniční produkce stejně důležité.

Anketa Má cenu jít ke krajským a senátním volbám? Má 93% Nemá 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4099 lidí

Po covidové pandemii se ale už ty nůžky začaly opravdu rozevírat. V řadě zemí se zvyšovala výše filmové pobídky. A my jsme dospěli k závěru, že oproti tomu původnímu návrhu opravdu přistoupíme k tomu, abybychom navrhli zvýšení výše filmových pobídek z 20 na 25 %. Takže tento můj pozměňovací návrh znamená posun výše filmových pobídek z 20 na 25 %.

Je to hranice, která stále bude patřit k těm nižším. V současné době ale v té konkurenci už ty rozdíly nebudou tak patrné. A zcela jednoznačně to vyvažují ty další přednosti, které Česko v tomto ohledu má. Takže navrhujeme filmové pobídky 25 %.

Tou druhou změnou je, že se vlastně odstraňuje to přechodné nebo v té době pro nás přechodné ustanovení o zastropování výše filmových pobídek v době, kdy se filmové pobídky ocitly v neutěšené situaci a kdy bylo třeba hledat nějaké rychlé řešení na odblokování úplně zablokovaného systému, to bylo v roce 2022, zejména po mém nástupu na ministerstvo. Tak tehdy vznikla nějaká přechodná domluva, kdy maximální výše podpory byla, nebo ten strop, ten takzvaný (nesrozumitelné), byl stanoven na 150 milionů korun. To samozřejmě ve své době pomohlo. Z druhé strany, kdyby tato výše podpory měla zůstat dlouhodobá, tak by to bylo neúnosné, protože by to vlastně limitovalo možnosti, které mají velké filmové produkce. A já jsem se nakonec rozhodl navrhnout to, aby to zastropování bylo stanoveno na 450 milionech korun. Takže ten pozměňovací návrh spočívá v tom, že se navrhuje částka 450 milionů korun. Maximální výše filmové pobídky určené pro jeden pobídkový projekt (je) 450 milionů korun.

My zvyšujeme množství peněz v tom systému filmových pobídek. Ten návrh postaven na tom principu takzvaného zrcadla znamená významné navýšení a zejména stabilní navýšení objemu peněz ve filmových pobídkách, zvyšují se parafiskální poplatky. A proti tomu se zavádí přehledný mechanismus, kdy vlastně stát vyplácí násobek toho výnosu z parafiskálních poplatků. A tento mechanismus podle mého názoru legitimizuje v tuto chvíli tu možnost stanovení toho stropu na 450 milionech korun.

Takže tento můj druhý pozměňovací návrh je zásadní. To znamená navýšení filmové pobídky na 25 % a stanovený účet toho stropu na 450 milionů korun. Já se samozřejmě v podrobné rozpravě k oběma těmto svým návrhům přihlásím, ale teď dál už budu vystupovat v reakci na ta jednotlivá vystoupení a odpovídat na dotazy a podněty, které, paní poslankyně, páni poslanci, vznesete.

Děkuju.