Ministr Bednárik: Obchvat Náchoda je zásadní pro plynulé spojení s Polskem

Výstavba jedné z klíčových dopravních staveb v Královéhradeckém kraji pokračuje podle harmonogramu a v uplynulých týdnech dosáhla významného milníku – prorážky tunelu Dolní Radechová, technicky nejnáročnější části projektu.
„Obchvat Náchoda je typickým příkladem projektu, který měl být hotový už dávno. Jako ministr dopravy proto kladu maximální důraz na to, aby tato stavba postupovala striktně podle harmonogramu. Obchvat je zásadní jak pro obyvatele Náchoda, tak pro plynulé spojení s Polskem. Termín zprovoznění v prvním čtvrtletí roku 2028 musí být dodržen. Dobrou zprávou je, že nejnáročnější část, prorážku tunelu Dolní Radechová, máme úspěšně za sebou,“ řekl během kontrolního dne ministr dopravy Ivan Bednárik.
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu 6,5 kilometru dlouhého úseku v březnu 2025. Stavba za více než 3,18 miliardy korun bez DPH má za cíl odvést tranzitní dopravu z centra města, kterým dnes denně projede přibližně 24 tisíc osobních vozidel a 6 tisíc kamionů. Po dokončení se výrazně zvýší bezpečnost a plynulost provozu a sníží se hluková i emisní zátěž.
Součástí projektu jsou dva tunely o celkové délce 463 metrů, 17 mostních objektů a přeložka silnice I/14. Tunel Dolní Radechová je budován pomocí Nové rakouské tunelovací metody (NATM), která umožňuje flexibilně reagovat na složité geologické podmínky v trase stavby.
Stavba je součástí širšího rozvoje silniční infrastruktury ve východních Čechách, kde Ředitelství silnic a dálnic v Královéhradeckém a Pardubickém kraji aktuálně realizuje třináct staveb o celkové délce 65,8 kilometrů. Už zítra k nim navíc přibude výstavba nového úseku dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem.
