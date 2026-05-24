Havel (TOP 09): Jindřich „já jsem právník” Rajchl zažívá velké mrzení

25.05.2026 11:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně.

Foto: TOP 09
Popisek: Matěj Ondřej Havel

Jindřich „já jsem právník” Rajchl zažívá asi velké mrzení po tom, co se dozvěděl o mé účasti na sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Rozumím, že politik jeho úrovně, tedy takový, který své politické palivo tankuje z nenávisti, útoků a vytváření slaměných panáků, se potřebuje chytit úplně všeho.

Osobně svou účast vnímám jako střípek do dalšího vzájemného smiřování se s minulostí, které mezi námi a Němci trvá již dekády. Jsem za to rád. Nikdo z nás za své předky nemůže a naši sousedé na rozdíl od Putinovského Ruska projevili sebereflexi.

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
