Havel (TOP 09): Jindřich „já jsem právník” Rajchl zažívá velké mrzení

Jindřich „já jsem právník” Rajchl zažívá asi velké mrzení po tom, co se dozvěděl o mé účasti na sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Rozumím, že politik jeho úrovně, tedy takový, který své politické palivo tankuje z nenávisti, útoků a vytváření slaměných panáků, se potřebuje chytit úplně všeho.
Osobně svou účast vnímám jako střípek do dalšího vzájemného smiřování se s minulostí, které mezi námi a Němci trvá již dekády. Jsem za to rád. Nikdo z nás za své předky nemůže a naši sousedé na rozdíl od Putinovského Ruska projevili sebereflexi.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
