Berkovcová (ANO): Otázky na rodinné poměry nebo psychický stav dětí

Stát má právo zjišťovat, jak funguje české školství. Tady ale nejde o přijímací zkoušky ani o běžnou školní písemku. Jde o testování žáků 5. a 9. tříd z matematiky a češtiny, které organizuje Česká školní inspekce. A právě u něj se ukázalo, že za testem z matematiky a češtiny byly schované i otázky na rodinné poměry nebo psychický stav dětí bez dostatečně jasného a otevřeného vysvětlení rodičům i školám.
Jsem ráda, že ministr Robert Plaga situaci řeší a chce po České školní inspekci jasné vysvětlení. Přesně to je teď potřeba.
Pokud se někdo ptá dětí na citlivé věci, musí být naprosto jasné, proč to dělá, kdo data sbírá, kdo je vyhodnocuje, co se s nimi děje a jak byli předem informováni rodiče i školy.
Tady nejde o útok na školy ani na učitele. Ti se naopak dostali do nepříjemné situace, kterou sami nezpůsobili. Jde o to, aby Česká školní inspekce celou věc rychle, srozumitelně a transparentně vysvětlila.
