Ministr Macinka: Děkujeme, pane prezidente (Beneši)

Petr Pavel se vymezil vůči primitivnímu vandalismu na německém památníku v Pohořelicích. V pořádku, ale…
Bohužel se jaksi zapomněl „zastat” svého předchůdce ve funkci, prezidenta Edvarda Beneše, který byl podobnými primitivy označen za „nácka a škůdce”.
Vzhledem k tomu, že Edvard Beneš byl i mým předchůdcem, udělám to tedy alespoň já.
Edvard Beneš byl velký český státník! V jeho éře jsme byli dvě desetiletí skutečně suverénní a nezávislou zemí.
Edvard Beneš se zasloužil o náš stát. Demokracie, kterou mu společně s Masarykem dali do vínku, hluboce zakořenila. Totality, které nás v průběhu minulého století ničily, vždy nakonec zkrachovaly a nic z nich nezůstalo. Děkujeme, pane prezidente (Beneši).
Mgr. Petr Macinka
