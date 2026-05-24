Ministr Macinka: Děkujeme, pane prezidente (Beneši)

25.05.2026 12:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k reakci i nereakci prezidenta Pavla na vandalismus spojený se sjezdem Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), představil svůj nový ministerský tým poradců

Petr Pavel se vymezil vůči primitivnímu vandalismu na německém památníku v Pohořelicích. V pořádku, ale…

Bohužel se jaksi zapomněl „zastat” svého předchůdce ve funkci, prezidenta Edvarda Beneše, který byl podobnými primitivy označen za „nácka a škůdce”.

Vzhledem k tomu, že Edvard Beneš byl i mým předchůdcem, udělám to tedy alespoň já.

Edvard Beneš byl velký český státník! V jeho éře jsme byli dvě desetiletí skutečně suverénní a nezávislou zemí.

Edvard Beneš se zasloužil o náš stát. Demokracie, kterou mu společně s Masarykem dali do vínku, hluboce zakořenila. Totality, které nás v průběhu minulého století ničily, vždy nakonec zkrachovaly a nic z nich nezůstalo. Děkujeme, pane prezidente (Beneši).

Mgr. Petr Macinka

Článek obsahuje štítky

Beneš , Pavel , motoristé , Macinka

