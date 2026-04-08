Ministr Bednárik: Z Prahy k polskému Baltu po dálnici nejpozději na podzim 2029

Hlavními tématy jednání byly rozvoj přeshraniční dopravní infrastruktury, spolupráce při přípravě vysokorychlostní železnice mezi Českem a Polskem, konkurenceschopnost železniční nákladní dopravy a financování dopravních projektů v rámci Evropské unie. Po jednání oba ministři odjeli k Jaroměři, kde se zúčastnili slavnostního zahájení stavby posledního dosud nerozestavěného úseku dálnice D11 Jaroměř–Trutnov.
„Česko a Polsko spojuje řada strategických dopravních projektů. Jsem rád, že se nám při vyjednávání rozpočtu na dopravní výstavbu pro letošní rok podařilo zajistit, i s využitím evropského finančního nástroje SAFE, dostatek prostředků na zahájení stavby poslední části D11 mezi Jaroměří a Trutnovem, která byla kvůli zpackanému rozpočtu minulé vlády v ohrožení. Dálniční spojení D11–S3 je důležité nejen pro ekonomiku a české a polské řidiče, ale také pro posílení vojenské mobility v rámci EU a NATO,“ zdůrazňuje důležitost kvalitního dálničního spojení přes severovýchodní Čechy ministr dopravy Ivan Bednárik.
„Uděláme všechno pro to, abychom tento náš domácí úkol dokončili co nejrychleji a nejpozději na podzim roku 2029 mohli pohodlně a přímo po dálnici dojet z Prahy až do Štětína, Svinoústí a dalších měst na polském pobřeží Baltského moře,“ dodává ministr.
Na pozvání ministra Bednárika se ministr Klimczak odpoledne zúčastnil slavnostního zahájení výstavby úseku D11 Jaroměř–Trutnov.
Ministři se dále věnovali projektům vysokorychlostní železnice, zejména přípravě přeshraničních úseků v oblasti Moravské brány a směrem od Ostravy na Katowice. „Ministerstvo dopravy a Správa železnic pokračují v intenzivní přípravě tuzemské páteřní sítě vysokorychlostní železnice. V nejpokročilejší fázi přípravy jsou úseky Moravská brána I a II, které mají přímou návaznost na Polsko. Na polskou železniční síť bychom se měli napojovat mezi obcemi Dolní Lutyně a Godów. V květnu se v Ostravě setkají české a polské expertní týmy, které zahájí diskusi o konkrétních technických aspektech projektu přeshraničního mostu VRT přes řeku Olši,“ uvedl ministr Bednárik.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Oba ministři se během diskuse o vysokorychlostních tratích shodli také na potřebě stabilního financování těchto projektů z evropských zdrojů, bez nichž není možné jejich realizaci zahájit.
Diskuse se dotkla také situace v železniční nákladní dopravě. Ministr Bednárik představil polským kolegům českou iniciativu na záchranu evropské nákladní železnice a předal k připomínkám dokument s navrhovanými opatřeními k posílení její konkurenceschopnosti včetně lepšího využití evropských fondů a zjednodušení pravidel pro přeshraniční provoz.
Dále ministři také probírali aspekty nyní finalizované dohody mezi Českou republikou a Polskem o výstavbě a údržbě mostních konstrukcí a společných úseků silnic na hranicích.
Na závěr společného jednání pozval ministr Bednárik svého polského protějška Dariusze Klimczaka na další pracovní setkání, které by se mělo uskutečnit v Praze.
