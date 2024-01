Ministr Bek: Otázky přímých daní by měly zůstat v rukou členských států

reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

dne 12. 9. 2023 předložila EK nový návrh směrnice zvaný HOT, Head Office Taxation System, který je součástí balíčku opatření na pomoc malým a středním podnikům.

Tento návrh má za cíl usnadnit a povzbudit malé a střední podniky, přeshraniční expanzi v rámci EU. Podle tohoto návrhu by malé a střední podniky mohly podávat daňové přiznání a platit daň pouze ve státě, kde mají své ústředí, i když mají provozovny v jiných členských státech EU. Tento systém by byl dobrovolný a vychází z principu, že daňová pravidla země, kde firma sídlí, se použijí pro výpočet daní z činností po celé EU. V praxi by to tedy znamenalo, že by se daň vybrala pouze ve státě zřizovatele a následně by se přerozdělila podobně, jako je tomu v oblasti DPH.

ČR má však k tomuto návrhu vážné výhrady. Tento systém dle našeho názoru nevede ke snížení administrativních nákladů pro podniky, protože ty budou i nadále potřebovat například služby daňových poradců, a muset splňovat další daňové povinnosti podle pravidel států, kde mají své provozovny.

Navíc se obáváme, že by to znamenalo větší náklady pro daňové správy a mohlo by otevřít nové možnosti pro daňové plánování.

Největší problém však vidíme v tom, že návrh zasahuje do daňové suverenity států, neboť stanoví, že daňový základ pro provozovnu v jednom státě by se určoval podle zákonů jiného státu. To považujeme za bezprecedentní krok, který přináší mnoho nezodpovězených otázek včetně toho, jak by se toto uplatňovalo ve státech s odlišnými daňovými systémy nebo jakým způsobem by byly řešeny spory například ohledně samotné existence stálé provozovny.

Vzhledem k těmto problémům, stejně jako senátní výbory, považujeme za nezbytné zaujmout k návrhu odmítavý postoj. Podporujeme názor, že otázky přímých daní by měly zůstat v rukou členských států a spolupráce by měla být uplatňována jen tam, kde je to pro efektivní výběr a fungování daňového systému nejlepší.

Děkuji vám za pozornost.

