Ministr Blažek: Může nás čekat i revoluce

reklama

Tak dobrý den. Děkuji za slovo. Já chci vlastně reagovat na všechny předřečníky a z projevu pana kolegy Havlíčka si vezmu tu větu, že se nějak smějeme opozičním návrhům. No já se opozici nesměji. Já tu situaci dokonce vidím ještě hůř, než některé projevy, co slyším od opozice. A dovolte mi říci, proč. Je nabíledni, že společenská situace a atmosféra je pravděpodobně nejdramatičtější od roku 1989. Pokud se nevyřeší krize v energetice, tak je ohrožen politický systém této země. Pokud se nenajde celoevropské řešení, tak je dokonce ohrožena i Evropská unie jako taková, což, konkrétně stát (nesrozumitelné) zastupuji já, si nepřeje.

Souhlasím s tím a myslím si, že jiná cesta už není, aby se uvažovalo o tom,čemu se lidově říká zastropování cen. Jenom bych rád zdůraznil, že to zastropování cen je složitější problém, a proto vystupují já po té právní stránce. Zatím pořád slýchám od různých právníků, že to nejde. Já chci Sněmovně sdělit, že nebudu dělat teď nic jiného než nacházet takové právní řešení, aby to šlo, že slovo nejde já nemám rád. A prosím zkusím vysvětlit, v jakém smyslu by to podle mého názoru mělo být

Co se nedá vysvětlit žádnému občanovi tohohle státu, ani Pavlu Blažkovi, je to, jak to, že rostou tak neúměrně marže výrobců a obchodníků. Jinými slovy: Zastropování cen nemusí být v tom, že stát řekne nějakou určitou cenovou hladinu a pak bude za pár let doplácet obchodníkům a výrobcům nějaké částky za něco, co bych nazval výrobní náklady a podobně. Dá se podle mého názoru a snad to půjde i po té právní stránce, zastropovat to, čemu se říká výrobní marže, to znamená, že by nemusely vznikat ani spory o náhrady škod, protože na něco jako zisk neexistuje podle mého názoru právní nárok.

To řešení se najít musí, protože jestliže tady vám říkám, že je ohrožený politický systém této země, právo nevzniklo proto, aby nám formálně bránilo v určitých řešeních, která jsou nutná. To znamená ano, možná bude nutné použít i mimořádné prostředky, které budou třeba i na hraně práva. Ale pokud se něco nestane, tak bych chtěl říci opozici, že jsem si vědom toho, že když vyvolává hlasování o nedůvěře vládě, je to jakési formální rozhodnutí Sněmovny. Pokud vláda nevyřeší krizi v energetice, tak tady stejně dlouho nebude a já vám chci říct, že si jsem toho naprosto vědom a budeme se snažit, včetně mě, udělat maximum pro to, aby k této situaci nedošlo. Protože by nemuselo dojít pouze k pádu jedné vlády, ale mohlo by dojít k něčemu, čeho se vám nejvíc, a to tady schválně dramaticky nazvu něco jako revoluce a zdaleka ne u nás.

To si doufám, nikdo nepřeje. Opozici chci požádat, já budu číst její návrhy, o to, abychom tu společenskou situaci - vím, že budou volby - ještě více nevyhrocovali, což je velmi těžké, protože na vině vyhrocování té situace jsou obě strany. Nebudu vinit opozici, že to dělá jednostranně. Těch výroků navzájem naprosto zbytečných a dramatických v dnešní těžké době je zbytečně mnoho a měli bychom se pokusit se v tomto mírnit, abychom ty občany ještě více nerozeštvávali, než se to děje teď. Děkuji za pozornost. (Tleskají poslanci ANO.)

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



ministr spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: To tu od Fialovy vlády ještě nebylo. „Blažek byl zřejmě u Bimba“. Ministr ohromil sněmovnu, tleskala hlavně opozice Koudelka? „Nemá být vidět!“ Marie Benešová se pustila do tajných. Ani Mlejnek neuniknul Koudelka (Trikolora): Jmenování soudních funkcionářů Blažek naštval soudce. Nechce jim povýšit kolegu, kvůli kterému stát platí miliony

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama