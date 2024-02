Ministr Blažek: Nedělejme z nás zemi, kde muži nenávidí ženy. Není to pravda, není to podložené

reklama

Mám jenom jednu prosbu. Při všech popisech situace u nás vás chci poprosit, abychom dbali taky na pověst České republiky, protože já jsem přesvědčený, že my nežijeme, jak je první díl toho milénia v zemi, kde muži nenávidí ženy. Jo? Ta situace není taková, abychom při těch číslech, která říkáváme, aby to nevypadalo, že my jsme v nějaké společnosti, která vlastně znamená jako nějaké obrovské množství mužů, kteří jsou sexuálně násilní. Ano, existuje to samozřejmě, ta míra, vůbec to nechci zlehčovat, ale myslím, že v některých, v mnoha společnostech, bych řekl, je ta situace mnohem horší, tak abychom si tady nepopisovali naši společnost v horších věcech, než je, včetně těch čísel o těch nenahlášených znásilněních, protože on to vlastně nikdo pořádně neví, že? Toto je spekulace, že je takovéhle číslo. Já ji nemohu ani potvrdit, ale nemohu ji ani vyvrátit. To je prostě číslo, které se udává. A vůbec netvrdím, že u nás není obrovské množství případů znásilnění, které ženy nenahlásí, nebo muži. Ale s těmi čísly trošku opatrně, protože naše společnost není zas tak špatná, jak by se mohlo z některých našich projevů někdy zdát.

