Ministr Blažek: Tady máme být na jedné jediné lodi

Děkuji za slovo. Já jsem bedlivě poslouchal. Chci říci tolik k tomu, co říkala jak paní kolegyně Válková, kolega Michálek i kolegyně - teď se strašně omlouvám - z SPD, nezlobte se na mě, Sadovská, říkám to dobře? (Štefanová) Tak se strašně omlouvám, moje chyba, moje chyba.

Řeknu asi tolik. Ta novela je menší proto, že zájem vlády, ale i můj osobně je, aby prošla v této Poslanecké sněmovně a pokud možno - a nebudu skromný - aby získala 200 hlasů. Při rozšiřování těch témat něco takového je tížeji dosažitelné a jde o to, když jsem pozoroval ty návrhy, které byly předkládány v minulém období, tak v některých věcech se v podstatě nějakým způsobem, když třeba ne v technice, shodujeme. Veškeré velké návrhy, ať už to byl návrh v roce 2012, 2013, nebo kdy to bylo, nebo návrhy pozdější od kolegyně Válkové, dopadly tak, že skončily jako neprojednané právě proto, že toho obsahovaly mnoho.

A teď asi to nejpodstatnější pro debatu o tomto zákoně. Nejsem český novinář, nejsem aktivista a možná už jsem na světě příliš dlouho. Ale při debatách o těchto zákonech a debatách o soudech musíme vycházet z toho, že ústava zná ty moci tři - a lid vykonává svou moc prostřednictvím tří mocí - zákonodárné, výkonné a soudní. Zatímco ta zákonodárná a výkonná je kontrolovaná každou hodinu, každý den, ať už je to tady z této galerie nebo jakýkoliv náš výrok, který tady proneseme, je předmětem veřejného diskursu, tak nám naprosto pod jinou pozorností probíhá moc soudní a samozřejmě moc státních zástupců a snad i policie, která prostě pod takovým hledáčkem jako ta moc naše není. Uvědomuji si, že státní zástupci a policie jsou pod mocí výkonnou. A naší povinností je zabezpečit, kromě jiného, aby všechny tyto orgány státu byly kontrolovány veřejností naprosto stejně, jako jsme kontrolováni my, vláda, starostové a tak dál.

Je takový stav v současnosti? No tvrdím, že není. Vzpomeňte si za posledních jenom deset, dvanáct let, jaká probíhala veřejná debata o státním zastupitelství, někdy i o policii. Jakmile se otevřela nějaká otázka toho, že je potřeba, aby byli více kontrolováni v tom smyslu, aby se zodpovídali ze své činnosti, okamžitě se udělala nálepka - ti politici chtějí zasahovat do nezávislosti státního zastupitelství, policie a já nevím koho.

O tom ten zákon není a já vyzývám celou Sněmovnu napříč spektrem, abychom měli tu odvahu se o tom bavit, protože bohužel tak daleko jsme dospěli, že mnozí nemají odvahu to slovo málem vyslovit, aby nebyli v médiích hnedka natíráni a na sítích, že se pletou, kam nemají. Kdo jiný se má do toho plést, než zákonodárci a vláda, která je odpovědná za činnost jak státního zastupitelství, tak policie? Už se prostě nesmí opakovat to, že by jedna část Sněmovny, která by byla náhodou v opozici, vyčítala jakýkoliv případ, který se někde odehrál pod jakousi slupkou, ochranou nějaké nezávislosti, a používala to proti té straně druhé.

Tady máme být na jedné jediné lodi, která se jmenuje zhruba takto: represivní orgány státu, které mají mnohem větší možnost zasahovat do životů našich občanů, než my tady všichni dohromady individuální, musejí být pod veřejnou kontrolou, kterou budeme vykonávat my a vláda, neboli volené orgány lidu a přenesené orgány. To nemůže být tak, že je častá výmluva - počkejte si na nějaký rozsudek. Co mají ty desítky lidí, o kterých jsme se tady bavili už mockrát, z toho, že se o tom jako nemůže mluvit v průběhu vyšetřování, jako málem ne v průběhu toho soudního řízení, a na závěr se ty osoby dozvědí za deset let, že se vlastně nestalo vůbec nic. A tady já, profesorka Válková nebo kdokoliv, jakýkoliv jiný ministr pak vyplácí odškodné a ještě se omlouvá, i když to byl třeba právě ten člověk, který tady říkal, že to vyšetřování třeba správné není.

Realita ale není taková, že policie a státní zastupitelství jako celek fungují špatně. Ale bavíme se o některých jednotlivých případech, zdaleka nejen politických, o kterých se musíme bavit a musíme trvat na tom, že ten, kdo to vede špatně, poškozuje osudy lidí, způsobuje škodu a ostudu tomuhle státu, a za to taky musí být odpovědný! A současně to musíme udělat tak, abychom tím, že zavedeme určitá opatření i v tom jiném zákoně, to nevedlo k tomu, že ty orgány se budou bát vyšetřovat, že by třeba mohly způsobit nějakou škodu. Ale dnes je ten systém vychýlený, bohužel, a není to dobré. Podívejte se na Slovensko. Kdo chce vědět, kam vede takzvaná nezávislost policie a státního zastupitelství, pokud se přežene, tak tam se zavírají úplně všichni navzájem. A jeden z těch důvodů spočívá v tom, že jsou absolutně mimo veřejnou kontrolu.

Já vás žádám, celou Sněmovnu, opozici, koalici a budu úplně stejně mluvit v Senátu, abychom neudělali nic lepšího pro tenhle stát než to, že samozřejmě budeme garantovat výkon pro nezávislost státního zastupitelství a činnost policie, ale současně nemůžeme vytvářet nikomu nezodpovědné instituce a prostor pro vykonávání moci některých jednotlivců - a já se bavím o jednotlivcích, kteří to vykonávají na úkor této společnosti, nás všech. A nebavím se pouze o hmotné stránce věci.

Děkuji za pozornost.

