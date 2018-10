Ministr Brabec: Přijetí změn příloh nebude mít vliv na ochranu ťuhýků

Dobré odpoledne, vážené senátorky, vážení senátoři. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já se pokusím získat vaši krátkou pozornost, slibuji, že opravdu budu stručný v tom úvodu, k problematice, která už tady byla zmíněna, tedy Úmluvě o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů.

Jenom řeknu, že 12. zasedání konference smluvních stran této úmluvy, která se také běžně nazývá Bonnská úmluva, které se uskutečnilo v říjnu loňského roku v Manile, přijalo změny přílohy I a II této úmluvy. Zasedání rozhodlo o zařazení 34 nových druhů do příloh I a II úmluvy, které obsahují seznamy druhů, na něž se tato úmluva vztahuje.

Jedná se konkrétně o 12 druhů savců, 16 druhů ptáků a 6 druhů ryb. To, co se nás týká v rámci ČR, tak to jsou pouze dva druhy. Jedná se o dva druhy ptáků, konkrétně ťuhýka šedého a ťuhýka menšího, jejichž ochrana je na národní úrovni pokryta stávajícím platným právním řádem ČR, nevyžaduje tedy přijetí nových, specifických ochranných opatření. Přijetí změn příloh rovněž nebude mít dopad na státní rozpočet, veřejnou správu ani podnikovou sféru.

K přistoupení k Bonnské úmluvě se ČR tak jako v případě jiných úmluv zavázala plnit závazky, které pro ni vyplývají. Zařazení nových druhů do těchto příloh je důležitým opatřením pro naplňování cíle úmluvy, který přispěje ke zvýšení ochrany předmětných druhů, proto je žádoucí, aby zařazení nových druhů do příloh I a II ČR podpořila, přistoupila k těmto změnám, já bych vás, vážené senátorky, vážení senátoři, rád požádal o podporu tohoto návrhu. Děkuji vám za pozornost.

