Ministr Červený: Budeme ETS tak dlouho osekávat, až žádné nebude

Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych zde rád vysvětlil několik důležitých bodů, které zde samozřejmě zazněly.
Bod číslo 1: paní Nerudová píše do Evropského parlamentu. Je to moc pěkné, že zástupce předchozí vlády, v jejímž předsednictví Evropské rady, Komise a vlády jsme ETS 2 dostali na běžné domácnosti, se nyní tento hřích snaží odčinit. Já to kvituji. Já za to děkuji. A za jakýkoliv pozitivní podnět v této oblasti jsem vděčný. Jsem rád, že opozice shledává své předchozí činy špatné, tak jak jsme i říkali, a snaží se je napravit. Za to skutečně děkuji.
Ale jaká je prosím skutečnost? Skutečnost je taková, že paní europoslankyně pouze a jedině napsala do toho zákonu předmluvu. Ta předmluva momentálně prošla ENVI výborem, to je skvělé, a možná se dostane i k bodu, ve kterém se tohleto prohlasuje. Ale pozor, to není součástí té změny, přátelé.
To, co nám paní poslankyně z Evropského parlamentu říká v rámci svých sociálních sítí a v rámci svých mediálních výstupů, se neshoduje s realitou. Když napíšete prelude pro ten daný zákon v Evropském parlamentu, tak i když se ten zákon odsouhlasí, tak prelude není judikatura. To je dost podstatné. Takže já doufám, že se to z toho prelude dostane do té legislativy, abychom skutečně co nejrazantnějším způsobem omezili negativní důsledky ETS2.
Mgr. Igor Červený
A nyní k bodu číslo 2. Co dělá česká vláda v rámci nápravy ETS1 a ETS2. Od prvního dne, kdy tato vláda zasedla, pan premiér, pan vicepremiér Havlíček, vládní zmocněnec a posléze i já, jak jsem byl jmenován jako v podobě ministra životního prostředí nejenom píšeme do Evropského parlamentu, to je velmi snadné psát jenom dopisy.
I můj syn napsal dopis Ježíškovi a já jsem ten sen musel naplnit. A dobrá zpráva pro vás, my Motoristé naplníme váš sen. My to ETS skutečně budeme tak dlouho osekávat, až ho osekáme tak, že žádné nebude. V tento moment je na stole zásadní bod – zastropování cen. Podle původní studie měly povolenky ETS1 dosahovat mezi 28 až 35 eury. Jaká je skutečnost v únoru? Dvaadesát euro za povolenku ETS1, která se postupně snižuje díky politickému tlaku a situaci v Zálivu na nějakých 62 eura. Proč jsme na 62 eurech a nejsme na těch původních 30? Protože mezi lety 2012, 2014, 2016 až 2018 Evropská komise změnila parametry ETS1 a udělala z toho obchodovatelnou komoditu.
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Anketa
A co mi na to řekla paní eurokomisařka? Co mi na to řekl general director, když jsem byl v Bruselu? No to je přece správně! This is the opportunity, to je ta příležitost. A já jsem se ho na to slušně zeptal: Jaká je to příležitost, když emisní povolenka obdobného typu stojí ve Spojených státech, ta nejdražší v Kalifornii, 22 eur, v Číně 11 eur a v zemích třetího světa v Asii 3 až 6 eur?, tak on mi na to odpověděl: Víte, pane ministře, oni ještě nejsou tak daleko jako my. Oni ale až to pochopí, že je to ta příležitost, tak toho budou chtít taky používat.
Ne, přátelé, země třetího světa, kde průměrná mzda je dolar padesát na den, neocení ETS za 92 eur. To byste je zabili. To znamená, my v rámci našich vyjednávacích pozic, bod číslo 1, snížení ETS. Bod číslo 2, benchmarking pro těžká a energeticky náročná odvětví. Bod číslo 3, ETS2 odložit na rok 2030, protože věříme, že v roce 2029 bude ustanovena konečně racionální komise, která pochopí, že si nesmí ničit společnost, protože Evropská unie produkuje pouze 5,6 procenta CO2 z lidské činnosti. My likvidací našeho průmyslu a společnosti nezachráníme planetu.
Toť vše. Děkuji.
-------
Já jsem to už zmiňoval, to znamená bod číslo 1, v tento moment vyjednáváme s různými evropskými státy. Není to V4 jenom, jak se nám vždycky smějete, že naši sousedé kolem nás nemají žádný pořádný výtlak. Kromě toho jednáme s Německou spolkovou republikou, jednáme s Itálií, jednáme o zastropování a principu, jakým způsobem toho dosáhnout v případě ETS1. Jednáme o vyjmutí energeticky náročných odvětví, s tím dokonce i eurokomise předběžně říkala, že to je zajímavý návrh.
Pan premiér, pan vicepremiér, já i vládní zmocněnec cestujeme po Evropské unii, účastníme se jednání, která probíhají u nás na Ministerstvu životního prostředí. Koneckonců i náš kolega náměstek Smrž. A společně jednáme o tom, abychom docílili toho, že za prvé, jak jsem zmiňoval, snížíme cenu emisní povolenky ETS jedna na původně plánovanou cenu. Vyjmeme energeticky náročného odvětví a možná se nám podaří vyjmout i plynové elektrárny.
Co konkrétně dělá Filip Turek jako vládní zmocněnec? Stačí sledovat jeho sociální sítě a přijdete na to, že vystoupil v Bruselu v oblasti Automotive, vystoupil v Bruselu právě k těm ETS1, ETS2. A tohleto není běh, tak jak se tady ptal třeba pan poslanec Jurečka, na 14 dní nebo tři týdny. A jak mi bylo vysvětleno i naším vládním velvyslancem v Evropské radě, musí se jednat takzvanou bruselštinou a ta vyjednávání probíhají týdny, ne-li měsíce. My na tom skutečně pracujeme a v brzké době jistě najdeme průsečíku.
Myslím si, že už jenom to, že Německo a díky tomu koneckonců i celá Evropská unie, začíná jednat o tom, že by se jádro mohlo v rámci taxonomie, která se bude nejspíše také měnit, přesunout do OZE, což už říkal mimochodem pan premiér v roce 2021 a což jsme i my jako Motoristé říkali rovněž, jednoznačným výsledkem toho, že nejenom v uvozovkách mluvíme a píšeme dopisy, ale že tam skutečně jednáme a tohleto vyjednáváme.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku