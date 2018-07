Ministr Hamáček: NATO zůstává jednotné a silné

Včerejšek byl opravdu nabitý. Společně s premiérem jsme totiž zastupovali Českou republiku na summitu NATO v Bruselu. Jednání dopadla dobře. S našimi spojenci jsme se shodli na tom, že chceme udržet transatlantickou vazbu a že evropští členové Aliance musí začít navyšovat výdaje na obranu. To si všichni uvědomujeme, neboť naše bezpečnost není zadarmo a nemůžeme ji brát na lehkou váhu. Naše investice musí být ale s rozvahou a zároveň maximálně průhledné a efektivní. V Česku máme na postupný růst jasný plán. Obrana naší země je něco, kde politikaření musí jít stranou a kde musíme táhnout za jeden provaz. S tím jsme také dnes ráno odlétali do Bruselu.

Našli jsme čas také na dvoustranná jednání. Myslím, že schůzka s britským ministrem zahraničí Jeremy Huntem dopadla skvěle. Mluvili jsme o tom, jak je pro Evropu důležité, aby Británie zůstala silná i po odchodu z EU. Řekl jsem mu, že Česko chce s Británií zachovat co možná nejlepší vztahy, a to zejména v oblasti obchodu a obrany. Jeremy Hunt nikdy nebyl v Praze, a moc rád by ji i se svou ženou navštívil. Doufám, že tedy přijme mé pozvání a brzo se znovu setkáme, tentokrát právě v Praze.

Druhé jednání proběhlo s ministrem zahraničí Maďarska Péterem Szijjártó. Je pro nás důležité, aby česko-maďarská spolupráce v oblasti migrace a obrany nadále pokračovala. Maďarsko má stejně jako my zájem o zintenzivnění dopravní infrastruktury mezi našimi zeměmi. Mluvili jsme také o vzájemných investicích a budeme hledat prostor pro jejich navýšení. Bylo to velmi neformální, ale věcné jednání. Zdůraznil jsem, že prioritou české diplomacie je co možná nejužší spolupráce v rámci Visegrádské 4. S maďarským ministrem se uvidím znovu, a to hned příští pondělí v Bruselu.

Z včerejšího jednání jsem odjel s vědomím, že NATO zůstává jednotné a silné.

