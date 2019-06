Ministr Hamáček: Zjednodušujeme volební legislativu, aby byla systémová, jednoduchá a férová

Zavedení stálých volebních obvodů pro volby do Senátu, pevný termín řádných voleb do Senátu a zastupitelstev obcí a krajů a prodloužení předvolebního období od vyhlášení předčasných voleb do Sněmovny z 60 na 90 dní, to jsou zásadní schválené legislativní návrhy, které teď projedná Parlament. „Zjednodušujeme volební legislativu, která někdy zbytečně ztěžovala život občanům, starostům i úřadům. Měníme pravidla tak, aby byla systémová, jednoduchá a férová,“ vysvětlil Jan Hamáček. Nestálost volebních senátních obvodů nebo zkracování volebních období senátorů a zastupitelů tím, že se termín voleb posouval dopředu k letním měsícům, přinášely voličům i radnicím zbytečné komplikace. Pevný termín řádných voleb do Senátu a zastupitelstev by tak připadl na pátek a sobotu v prvním celém týdnu v říjnu.

Zásadní je také návrh Ministerstva vnitra na prodloužení předvolebního období u předčasných voleb do Sněmovny z 60 na 90 dnů, jako u voleb řádných. „Pokud plánujeme zavést korespondenční hlasování ze zahraničí, je pro technické zajištění nutný dostatečný čas na tisk lístků a samotné korespondenční hlasování,“ dodal ministr vnitra. Návrhy vycházejí ze závěrů pracovní skupiny zástupců Ministerstva vnitra a parlamentních politických stran.

Území senátních volebních obvodů se v minulosti měnilo každé dva roky v případě, že počet obyvatel ve volebním obvodu klesl nebo se zvýšil o 15 % oproti průměrnému počtu obyvatel na jeden mandát. To se z velké části týkalo opakovaně stejného okruhu voličů ve větších městech či obcích na rozhraní volebních obvodů, např. ve Středočeském kraji, kde kvůli migraci obyvatel dochází k častějším změnám počtu obyvatel. Senátní obvody nově vymezí nový ústavní zákon výčtem všech obcí, které do daného obvodu patří. Zůstává tedy 81 obvodů i dosavadní sídla volebních obvodů (ZDE).

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády

autor: PV