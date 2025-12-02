Fiala (SPD): Muslimové narušují evropské vánoční trhy

02.12.2025 19:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odmítnutí Migračního paktu EU

Fiala (SPD): Muslimové narušují evropské vánoční trhy
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala v pořadu K věci

Islámské peklo. Muslimové narušují evropské vánoční trhy. Propalestinští demonstranti údajně v pátek večer dělbuchy, bubny a křikem bránili pokojnému zahájení vánočního trhu v Bruselu. Podle Geerta Wilderse se "vánoční trh v Bruselu mění v islámské peklo".

Anketa

Považujete Ukrajince za bratrský národ?

3%
94%
3%
hlasovalo: 4112 lidí

A první adventní víkend na německých vánočních trzích a hned první ozbrojený incident. 29letý Maročan v sobotu údajně obtěžoval několik lidí na kluzišti na trhu ve Výmaru, a poté na ně vytasil nůž. Informovalo o tom Echo24. Navíc některá německá města předvánoční trhy ani nepořádají, protože nemají peníze ne nákladná bezpečnostní opatření kvůli hrozbám islámského terorismu.

Tohle nesmíme dopustit v naší zemi zemi! Nechceme se bát v českých ulicích! Proto chce nová vláda ANO, SPD a Motoristů zpřísnit imigrační politiku a odmítnou Migrační pakt EU!

"Vánoční trh v Bruselu se mění v islámské peklo. Jinde v Evropě jsou vánoční trhy pod zvýšenou ostrahou. Důsledek desetiletí otevřených hranic. Musíme zastavit islamizaci Západu. Svoboda, ne teror. Islám k nám nepatří," napsal Wilders.

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
