Fiala (SPD): Muslimové narušují evropské vánoční trhy

Islámské peklo. Muslimové narušují evropské vánoční trhy. Propalestinští demonstranti údajně v pátek večer dělbuchy, bubny a křikem bránili pokojnému zahájení vánočního trhu v Bruselu. Podle Geerta Wilderse se "vánoční trh v Bruselu mění v islámské peklo".
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Anketa
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
A první adventní víkend na německých vánočních trzích a hned první ozbrojený incident. 29letý Maročan v sobotu údajně obtěžoval několik lidí na kluzišti na trhu ve Výmaru, a poté na ně vytasil nůž. Informovalo o tom Echo24. Navíc některá německá města předvánoční trhy ani nepořádají, protože nemají peníze ne nákladná bezpečnostní opatření kvůli hrozbám islámského terorismu.
Tohle nesmíme dopustit v naší zemi zemi! Nechceme se bát v českých ulicích! Proto chce nová vláda ANO, SPD a Motoristů zpřísnit imigrační politiku a odmítnou Migrační pakt EU!
"Vánoční trh v Bruselu se mění v islámské peklo. Jinde v Evropě jsou vánoční trhy pod zvýšenou ostrahou. Důsledek desetiletí otevřených hranic. Musíme zastavit islamizaci Západu. Svoboda, ne teror. Islám k nám nepatří," napsal Wilders.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV