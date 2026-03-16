Ministr Havlíček: ČR a Texas podepsaly historicky první deklaraci o spolupráci

Dokument má posílit vzájemné vztahy zejména v oblasti obchodu, inovací, výzkumu a technologického rozvoje a otevřít nové příležitosti pro české firmy na jednom z nejdynamičtějších trhů ve Spojených státech. Jde o vůbec první deklaraci o spolupráci, kterou uzavřela ČR s americkým státem.
„Podepsání deklarace s Texasem je významným krokem pro další rozvoj česko-amerických vztahů. Texas je ekonomický motor Spojených států a pro české firmy představuje obrovský trh i technologické centrum, kde vznikají nové průmyslové projekty a inovace. Naším cílem je otevřít českému byznysu další dveře v USA a posílit spolupráci v oblastech, jako jsou moderní technologie, obranný průmysl nebo energetika,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Spojené státy jsou pro Českou republiku největším exportním trhem mimo Evropu. Texas je přitom dlouhodobě nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky mezi americkými státy. Vedle silných ekonomických vazeb zde existuje i dlouhá historická tradice – Texas je domovem jedné z největších komunit Američanů s českými kořeny.
Podepsaná deklarace vytváří rámec pro další prohlubování spolupráce zejména v oblasti obchodu, výzkumu a vývoje, inovací a technologických projektů. Významnou roli mohou sehrát také projekty v obranném průmyslu, energetice včetně LNG nebo spolupráce startupových ekosystémů.
Ministr Havlíček je ve Spojených státech na pracovní cestě s podnikatelskou delegací, která čítá více než padesát českých firem. Součástí programu je také prezentace inovací, startupů a kreativního průmyslu v rámci Czech House na technologickém a kreativním festivalu South by Southwest v Austinu. Delegace v USA navštíví také společnost Lockheed Martin ve Fort Worth a setká se s investory a zástupci amerických korporací v Dallasu.
Agentura CzechTrade otevřela v roce 2023 v Austinu svou kancelář, která pomáhá českým firmám prosadit se na texaském trhu. Texas zároveň v posledních letech pravidelně navštěvují podnikatelské delegace z České republiky.
Ekonomické vztahy mezi Českou republikou a Texasem jsou dlouhodobě silné. V roce 2025 vyvezl Texas do Česka zboží v hodnotě 658 milionů dolarů, zejména počítačové a elektronické výrobky, stroje a dopravní prostředky. Česká republika naopak do Texasu exportovala zboží za 1,292 miliardy dolarů, především počítače a elektronické výrobky, elektrická zařízení, stroje a chemikálie.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
