Svobodová (Piráti): Tady nejde ani tak o kvantitu jako o kvalitu

15.05.2026 21:05 | Monitoring
autor: PV

Projev na 17. schůzi Poslanecké sněmovny 15. května k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů.

Děkuji za slovo. Já musím tedy reagovat na paní ministryni, když říkala, že byl šestihodinový rozpočtový výbor, kde ty odpovědi přicházely. Všichni si můžou pustit zvukový záznam a těch odpovědí tam přišlo skutečně málo. Ono formálně odpověď přišla, ale tady nejde ani tak o tu kvantitu jako kvalitu. A my jsme se v těch odpovědích dozvěděli spíš kdo, co, kdy, komu, kde udělal, kdo natropil jaké škody, ale my jsme se nedozvěděli technicky nic o těch pozměňovácích, nedozvěděli jsme se nic o tom zákonu, těch odpovědí bylo skutečně pomálu k tomu a spíš to bylo v rovině nějakých osobních nebo politických útoků. Takže ono i těch 6 hodin se musí poměřovat tou kvalitou. Děkuji.

