Munzar (ODS): Útok na opozici není vysvětlení zákona

15.05.2026 20:05 | Monitoring
autor: PV

Projev na 17. schůzi Poslanecké sněmovny 15. května k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů.

Popisek: Vojtěch Munzar (ODS)

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně. Nezlobte se na mě, neustále tady máte invektivy na opozici, drzé čelo hanby nedělá, a je to neuvěřitelné, nemaje, a je to neuvěřitelné. Vy jste tady opět vystoupila a vlastně my jsme se o těch důvodech, o těch konkrétních otázkách, o tom, o těch únikových doložkách od vás dozvěděli nula. Celé vaše vystoupení, celé vaše vystoupení byl útok na opozici.

Ale útok na opozici není vysvětlení tohoto zákona, není vysvětlení pozměňovacích návrhů, které tady máme projednat ve třetím čtení. Vy jste nám nedala ani jedno konkrétní vysvětlení, například na otázku, proč v únikové doložce na dopravní infrastrukturu tam není žádný spodní limit? Proč je to od první koruny? Proč je ta úniková doložka, není jenom na strategické stavby ale i na lokální a regionální. Celou dobu, celé vaše třetí vystoupení v rámci projednávání tohoto bodu je jednoznačně útok na opozici. Vy jste nic nevysvětlila, vy jste nic nevyvrátila.

Pokud se tady říkala o opozici, že používá vzletná silná slova, tak nejvíc vzletná a nejvíc silná slova jste tady používala vy. Ale to vás zakrýt jako vlčí mlha, šedá mlha, zakrýt to, že vy skutečně dáváte výjimky i nad rámec pravidel Evropské unie, dáváte si únikové doložky, množství únikových doložek, které mají vykostit pravidla rozpočtové odpovědnosti, dáváte si únikové doložky, abyste mohli naše naše budoucí generace a nás všechny víc zadlužovat. A místo toho, abyste hledali skutečně úspory, skutečně úspory, tak hledáte výjimky. Vlastně z toho zákona děláte jenom prázdnou právní kulisu pro další zadlužování.

Chci jenom připomenout v posledních 10 sekundách, že Česká národní banka zhoršila výhled udržitelnosti a deficitu veřejných financí na 2,7 procenta vůči HDP tento rok, 3,1 procenta příští rok a vy jste... (Předsedající: Čas.) Já se přihlásím ještě jednou.

Ing. Vojtěch Munzar

  • ODS
  • poslanec
