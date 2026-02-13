Berki (STAN): Předsedovi sněmovny nepřísluší žádné výsostné postavení

Milé kolegyně, milí kolegové,
první čtení obecně má sloužit k tomu, že se máme vlastně pobavit o tom, jestli takovou změnu chceme, jestli tak, jak je principiálně navržena, to chceme pustit dál či nikoliv. Tady pro mě je trošku zajímavé, když se podívám do historie, jakou péči současná vládní koalice zrovna o projednávání tohoto tisku, tedy jednacího řádu, měla. Měla tam především péči o to, aby nebyla opozice příliš upozaďována, aby to platilo od příštího volebního období. Já jsem se tedy domníval, že to je péče o pozice opozice.
Na základě toho, co vidíme teď, se obávám trošku, že to byla falešná péče, respektive, že jsem si to nesprávně vyložil, protože to vypadá jako péče o vlastní pozice, co se týká toho jednacího řádu. Ale, na rozdíl od nich chci zůstat konzistentní a vzhledem k tomu, že jsme chtěli, aby se změny v jednacím řádu udály, tak potom následně také podpořím v prvním čtení tento návrh, byť k němu nějaké výhrady mám.
Jedna z věcí, která mě ještě u toho projednávání, i třeba v éteru a komentářích, poněkud mrzí, je, že když se někdo - a bývají to zvláště kolegyně - ozvou s tím, že například to, že jim to dost nepředvídatelné jednání Poslanecké sněmovny komplikuje jejich pečující roli, tak se na ně sesypou hejtři z různých stran, co si to vlastně jako dovolují, a že když se do toho pustily, tak to mají prostě přijímat se všemi riziky. Mně to přijde velmi nefér, protože jestli o něco máme mít skutečnou péči, tak je to to, aby byl zájem kandidovat do Poslanecké sněmovny, aby ten zájem byl co nejširší, abychom sami tím, jakým způsobem nastavujeme jednání, nedělali překážky lidem v tom, když budou uvažovat, jestli sem budou kandidovat, nebo nebudou kandidovat.
Tohle považuju za jeden z cílů, které ty změny v jednacím řádu mají přinést. Tedy, aby to jednání začalo být předvídatelné. Protože, s čím souhlasím - to souhlasím i se zástupci předkladatele i s předřečníky - nevyřeší to kulturu samotného jednání. To už musíme my sami. To ten jednací řád za nás skutečně neudělá.
Abych zůstal tedy konzistentní, tak skutečně následně podpořím v prvním čtení propuštění toho jednacího řádu dál, ale zároveň tu chci také deklarovat, co jsou pro mě reflex nebo no go, řekněme, body. Jedním z nich jsou faktické poznámky. V té diskusi mi přijde, že jsme se vlastně shodli docela na tom, že faktické poznámky mimo jiné, krom toho, že tomu dodávají - někteří říkají - život do té diskuse, tak čím jsem se nechal přesvědčit já - protože původně jsem byl spíše zastáncem toho nechat ty faktické poznámky v původní podobě - tak kolegyně mě přesvědčily o tom, že faktické poznámky tu naši diskusi leckdy dělají přehlednou pro občany a občanky, což také považuju za zajímavý cíl.
Tím pádem ale upozorňuju předkladatele na to, že si v tom svém návrhu nechali omezení faktických poznámek obsahové. Protože v tom současném jednacím řádu je napsáno, že ve faktické poznámce se nemají uplatňovat věcná stanoviska k projednávanému. Měly být určeny původně pouze k tomu, aby někdo uvedl na pravou míru, pokud nějaká fakta tady byla použita nesprávně, nebo případně k tomu, když měl pocit, že procedurálně neprobíhá jednání tak, jak by mělo v souladu s jednacím řádem.
S panem předkladatelem jsme o tom vedli v minulém volebním období diskuse. Já jsem říkal, že by měl předsedající uplatňovat právě toto pravidlo, on mi vysvětloval, že se to těžko posuzuje, což já dneska, zpětně musím říct, respektuji. Zároveň se to řekněme špatně posuzuje tím, že občas vystupuje někdo z vašich kolegů, někdo z jiných, ale proto bych tedy tím pádem vyzval, aby tato úprava tam byla, ale zároveň se neomezoval jakkoliv počet faktických poznámek.
Druhou věcí, která je pro mě trošku no go, je výsostné postavení předsedy Poslanecké sněmovny. Argumentováno bylo tím, že to je třetí nejvyšší ústavní činitel, což je sice pravda, ale to jeho výsostné postavení je navenek, jeho úkolem je reprezentovat Poslaneckou sněmovnu navenek, nikoliv že by měl výsostné postavení tady ve Sněmovně. Tady je jako kdokoliv jiný z těch, kdo mají toto zasedání řídit, to znamená z mého pohledu mu v žádném případě nepřísluší žádné výsostné postavení, co se týká i diskuse jako takové.
Poslední věc, kolegové předtím s tou faktickou poznámkou byli přihlášeni na kolegu Králíčka, který tu zpochybňoval legitimitu požadavku odložení účinnosti až na příští volební období. Tak jsem mu chtěl jenom vaším prostřednictvím připomenout, že úplně stejný argument používala současná koalice v tom předchozím období, tudíž zpochybňovat legitimitu tohoto požadavku mi přijde poněkud pokrytecké.
Děkuji.
