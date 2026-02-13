Ministr Juchelka: Navrhovanými úpravami nevznikají nové dopady na výdaje

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
nyní bych rovněž představil další svůj návrh, který jsem byl nucen z důvodu časové tísně předložit jako poslanecký návrh, nikoliv jako návrh vládní. Úřad práce se aktuálně adaptuje na zcela nové postupy spojené s novou dávkou státní sociální pomoci a tento proces je výrazně náročnější, než bylo původně předpokládáno. Z toho důvodu je potřeba prodloužení doby, během které Úřad práce bude moci vyhodnocovat nárok na dávku státní sociální pomoci u osob, které před 1. říjnem 2025 byly příjemci sociálních dávek, jež svou novou dávkou státní sociální pomoci budou nahrazeny, a které požádaly o dávku státní sociální pomoci do 31. prosince 2025. V době prodlouženého přechodného období se těmto osobám zachová nárok na takzvané staré dávky. Obsahem navrhovaných úprav je prodloužení přechodného období zákona o dávce státní sociální pomoci, a to o tři měsíce, konkrétně o měsíce duben až červen 2026.
Dále je obsahem návrhu související odklad účinnosti novely zákona o životním a existenčním minimu, která se týká navazujících úprav již na nové výše některých částek životního minima, a to z května 2026 na říjen 2026. Také se to týká v neposlední řadě části, která se týká změn v okruhu započitatelných příjmů z května 2026 na červen 2028.
Ing. Aleš Juchelka
Uvedenými změnami by mělo dojít k zajištění efektivního administrativního procesu, kterým se sníží zátěž Úřadu práce a odstraní se rovněž potřeba dvojí implementace změn do informačních systémů k 1. květnu 2026 a k 1. červenci 2026 s tím, že to přehodnocení by se v případě účinnosti k 1. červenci týkalo i výše starých dosud vyplácených dávek pomoci v hmotné nouzi.
Navrhovanými úpravami nevznikají nové dopady na výdaje státního rozpočtu, ani na rozpočty územních samosprávných celků. Účinnost je navržena na 31. března 2026 s tím, že navrhovaný zákon musí nabýt účinnosti nejpozději tento den, aby k navrženému posunu účinnosti novelizované právní úpravy vůbec došlo. I v tomto případě navrhuji s ohledem na výše uvedené, aby s návrhem Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila souhlas již v prvním čtení.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Nepochybně se nabízí otázka, proč předkládám tedy dva návrhy, které se částečně překrývají, pokud jde o úpravu novely zákona o životním a existenčním minimu, jen s jinou účinností. Důvodem je potřeba průběžně a pružně reagovat na aktuální vývoj v administraci dávky státní sociální pomoci. Je to tady, jak říkal můj ctěný kolega Marek Benda, to alibi, ta pojistka, která vůbec nemusí být brána v úvahu, pokud se to všechno stihne.
Posun účinnosti dotčené novely zákona o životním a existenčním minimu a posun účinnosti úpravy v okruhu započitatelných příjmů je nezbytné provést z důvodu vývoje aplikačního procesu. U každého z předkládaných návrhů je nutné reagovat na aktuální stav administrace dávek státní sociální pomoci, které nasedají na aktuální legislativní znění. To je ten návrh bez posunu přechodných ustanovení a návrh s posunem účinnosti přechodných ustanovení, a to u sněmovních tisků 85, respektive 88, které v tuto chvíli projednáváme, což odůvodňuje předložení dvou samostatných návrhů s jiným časováním účinnosti.
Pokud bude administrace dávky probíhat bez komplikací a ukáže se, že posun přechodného období není nutný, může nastat situace, kdy nebude potřeba tento tisk 88 v legislativním procesu dále podporovat a bude Senátem zamítnut. V případě, že si však vývoj situace vyžádá změnu legislativního rámce, bude možné využít tento tisk číslo 88, který posun přechodného období obsahuje. Současná příprava obou návrhů je proto nezbytná, aby bylo možné pružně reagovat na aktuální stav administrace dávek a zajistit kontinuitu tohoto legislativního řešení.
Děkuji za pozornost.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.