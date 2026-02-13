Jurečka (KDU-ČSL): Životní a existenční minimum už dávno neodpovídá realitě

Děkuji moc. Ještě jednou dobré dopoledne. Já také budu stručný.
V zásadě to, že to je logické, už tady dneska zaznělo při projednávání u rozpravy toho předchozího bodu, posunu a rozšíření přechodného období u superdávky. Já bych spíše chtěl požádat pana ministra, protože ještě v loňském roce jsme také jednu z debat na MPSV interně vedli i o tom, že by stálo za to se vůbec podívat na celou konstrukci stanovení výše životního a existenčního minima.
Protože dlouhodobě jsme tady - kdokoliv na MPSV byl v posledních deseti letech - pod palbou kritiky, že životní a existenční minimum ve svých částkách už neodpovídá dávno realitě toho, co je opravdu skutečnou reálnou potřebou pro to, aby jednotlivec, a na základě výpočtu potom i ta domácnost byla schopna reálně ustát alespoň ty základní náklady a zaplatit je. To znamená, velmi prosím, kdyby tomu mohla být věnována opravdu velká pozornost. Jsem si vědom toho, že to má poměrně i závažné případné rozpočtové dopady.
Jsem si vědom toho, že to má i provazby na celou řadu dalších souvisejících dávek. Ale moc prosím, kdyby - to není věc, která se musí stát rychle, ale třeba v příštích měsících - opravdu proběhla alespoň analytická část, která řekne - ano, jsme schopni to zrealizovat, respektive vláda je ochotna se do toho pustit nyní, máme případně rozpočtové dopady, které jsme schopni zvládnout, nebo nejsme. Ale říkám to proto, že vlastně je to jedna z klíčových vstupních informací pro ten systém a ta je vlastně dlouhodobě neobjektivní. Tudíž pak se divíme, proč se nám ten systém v celé řadě věcí ve svých dopadech potom chová, jak se chová. My to v tom systému zkoušíme ladit potom jinými nástroji, a to je podle mě jedna z chyb, která tady dlouhodobě je.
Tak jestli můžeme přispět tomu, jak ten systém opravdu od základu systémově stavět správně, což třeba super dávka byl jeden z kroků té skládačky, ale není jediný, tak stanovení částek životního a existenčního minima je podle mě jeden z klíčových stavebních základů toho, zda ten sociální systém se potom chová férově, spravedlivě a opravdu pokrývá nebo vykrývá to, co má opravdu v praxi udělat. Tak to je za mě jedna opravdu jako velká prosba, kdyby se toto mohlo zvládnout, nevím, v letošním a příštím roce a třeba do konce toho volebního období mít tu odvahu nějakým způsobem, třeba v krocích třeba postupně, chápu, že se to třeba neudělá jednou změnou, se zkusit podívat i tady na tuto oblast.
Tolik asi za mě. Samozřejmě to nebudeme vetovat a podpoříme i tady tuto změnu v projednání v prvním čtení podle § 90. Děkuji za pozornost.
