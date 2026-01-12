Ministr Havlíček: Umělá inteligence je jednoznačnou prioritou vlády

Lukáš Kačena se stane vládním zmocněncem pro umělou inteligenci (AI). V pondělí o tom rozhodla vláda. Kabinet také schválil IX. zprávou o realizaci Národního plánu obnovy (NPO). Z ní vyplývá, že se NPO implementuje podle harmonogramu a Česká republika nadále plní podmínky pro čerpání evropských prostředků.
„Umělá inteligence je jednoznačnou prioritou vlády. Lukáš Kačena má v oblasti AI rozsáhlé zkušenosti a plně splňuje požadavky na vládního zmocněnce. Za úkol bude mít koordinovat rozvoj umělé inteligence v České republice ve spolupráci s vládou, jednotlivými ministerstvy, veřejnou správou, podnikateli a dalšími klíčovými aktéry z oblasti AI,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Lukáš Kačena dosud působí jako předseda České národní AI platformy a ředitel organizace prg.ai. K nové pozici říká: „Určitě je pro mne důležitá kontinuita, spoustu věcí je potřeba dotáhnout. Moje hlavní úkoly vyplývají přímo z programového prohlášení vlády – využití AI pro potřeby státu (včetně například zdravotnictví), aktivní role v oblasti evropské digitální politiky, podpora AI výzkumu a samozřejmě podpora adopce AI.“
Vláda také schválila IX. zprávu o realizaci Národního plánu obnovy, která shrnuje aktuální stav plnění jednotlivých opatření a reforem. Z ní mimo jiné vyplývá, že další žádost o výplatu z grantové části plánu byla podána loni v listopadu 2025. V ní Česká republika splnila celkem 29 milníků a cílů. Pokud nedojde ke změnám schválených nebo vykázaných milníků a cílů, platba přibližně 14,5 miliardy korun by měla přijít letos v březnu či v dubnu.
„Národní plán obnovy je jedním z nástrojů pro modernizaci české ekonomiky. Plníme dohodnuté milníky a cíle a postupujeme tak, aby Česká republika mohla plně využít prostředky, které má k dispozici,“ dodává Karel Havlíček.
Desátou pravidelnou zprávu o realizaci Národního plánu obnovy by vláda měla projednat za tři měsíce.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
